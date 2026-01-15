Dictan tres meses de prisión contra acusado de ultimar a dos prestamistas

Luego de haber sido aplaza la audiencia por tres ocasiones, fue aplicada ayer medida de coerción contra el acusado de haber participado en el asesinato de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Payero, ambos prestamistas oriundos de Nagua, encontrados enterrados en un platanal detrás de una casa en Don Pedro.

La jueza Wendy Tavárez dispuso ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el haitiano Dieupanou Julé (Jhony), de 53 años, imputado en el suceso.

Según el abogado de una de las víctimas, Joel Adames, el acusado se defendió alegando que no se encontraba en la residencia, ya que llevaba cuatro días fuera y no sabía que los cadáveres se encontraban enterrados detrás de su casa.

Del mismo modo, el abogado dijo que las investigaciones y evidencias apuntan a que el haitiano participó de forma activa en la planificación y ejecución del hecho, teniendo total control de la ejecución y del lugar donde fueron enterrados los cuerpos.

También especificó que Yelson Trinidad García y Jimmy Julé Mecido, a quienes acusó de ser sospechosos en este caso y de estar prófugos, son hijos del imputado.

Adames explicó que el 30 de diciembre, día anterior a los hechos, Jimmy Jule, dueño de una tienda y a quien le prestaban dinero, llamó a Reimy para decirle que pasara a cobrarle, porque le saldaría el préstamo, al llegar al lugar, las víctimas fueron encañonados por cinco personas, tres haitianos y dos dominicanos.

Luego se trasladaron con el vehículo que fue abandonado y encontrado en un tramo de la avenida Circunvalación Norte de Santiago; y que en la inspección del vehículo se detectaron rastros de sangre en el asiento delantero derecho y en el cristal del lado del conductor.