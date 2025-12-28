Hombre ultima a su pareja y luego se suicida en El Valle, Hato Mayor

La tarde de este domingo, un hombre identificado como Franklin de León ultimó a su pareja sentimental y luego se quitó la vida con un arma de fuego en el municipio El Valle, de la provincia Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Cheryl Javier Varela, quien falleció luego de que su pareja le disparara cuando ambos estaban en su residencia, ubicada en el sector La Colonia del referido municipio.

En el lugar se presentaron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), y agentes de la Policía Nacional. De momento, se desconocen las causas que provocaron el hecho.

Por su parte, la Alcaldía de El Valle declaró día de duelo, por la tragedia que ha conmocionado a los munícipes.