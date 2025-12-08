El Manaclar de Baní, abandonado a su suerte

Situado a pocos kilómetros de la ciudad de Baní, El Manaclar es un lugar privilegiado por disponer de una gran producción agrícola y condiciones extraordinarias para el ecoturismo.

Pero tanto los agricultores como los emprendedores turísticos luchan con manos atadas porque la carretera, de solo 11 kilómetros, está intransitable y las promesas gubernamentales de reconstruirla, se quedan en palabras huecas.

“Aquí tenemos una producción de cerca de cinco millones de unidades de aguacate de gran tamaño y excelente calidad de exportación, pero no tenemos carretera para sacarlos, y cuando logramos mover una camioneta cargada, la mayoría se daña durante el transporte brincando piedras y saltando cañadas”, expresó Eulogio Santana, presidente de la Junta de Vecinos de El Manaclar.

Lo mismo sucede con el café, que este año podría alcanzar una producción de 5,000 quintales, pero con los caminos de animales y la carretera inservibles, se incrementan los gastos de recolección, secado y transporte a los mercados.

Aunque en menor proporción e importancia económica, en este lugar hay una gran producción de guandules, viandas y frutas, que tienen la particularidad de su gran tamaño favorecidos por un clima siempre frío y la fertilidad del suelo.

Su importancia

El Manaclar se sitúa a más de 1,000 metros sobre el nivel de mar, rodeado de montañas más elevadas y bosques protegidos que facilitan la vida de los ríos Baní y Güera, fuentes de vida para el valle de Peravia.

Es la puerta de entrada al parque nacional “Padre Luis Quinn”, con 197 kilómetros cuadrados de montañas de gran importancia para la vida de las diferentes especies de flora y fauna.

La carretera

Unas 20 comunidades aledañas, todas productoras agrícolas, están obligadas a entrar y salir por El Manaclar, lo que convierte en una urgencia la reconstrucción de su carretera.

En los años ochenta y noventa, cuando oficiales de Estados Unidos operaban un sistema de radar en esta montaña, el gobierno daba mantenimiento regular a la carretera, pero una vez fue desmontado, “cada año y con cada lluvia, tenemos el mismo problema: los caminos se tornan intransitables”, expresó Santana.

Durante una reunión celebrada el pasado jueves, agricultores y emprendedores turísticos llegaron a una conclusión definitiva: van a luchar, por todos los medios, para que el gobierno reconstruya la carretera porque no están dispuestos a que se pierdan las millonarias inversiones que han hecho allí.

Hace más de un mes, el ministro de Agricultura, Límber Cruz, se comprometió a acondicionar la carretera luego de los deslaves provocados por el ciclón Melissa, pero solo enviaron una retroexcavadora que abrió algunas cunetas y limpió derrumbes, pero aun esperan buldócer y gredard para remover escombros y nivelar la vía.

El Manaclar de Baní se considera un lugar paradisíaco.

Reconocen que el director regional de Agricultura, Rafael Soto, los ha auxiliado y pone empeño en apoyar a los agricultores, pero ahora necesitan una respuesta urgente para poder aprovechar los buenos precios del café y la gran producción de aguacates.

“Urgentemente necesitamos equipos pesados para acondicionar la carretera para nosotros poder sacar nuestra producción”, dijo Santana, quien agregó que dada la importancia agrícola y turística de El Manaclar, el gobierno debe disponer que esta vía, de solo 11 kilómetros, sea terminada en asfalto.

Agrega que en el conjunto de comunidades que tienen como centro a El Manaclar no hay ningún tipo de servicio de salud, por lo que disponer de una carretera en buen estado es una necesidad, porque cuando alguien se enferma, hay que sacarlo a Baní.

En espera

La Junta de Vecinos de El Manaclar sostiene que ha esperado paciente que el gobierno responda a su petición de reconstruir la carretera, entregada hace un tiempo a la vicepresidenta Raquel Peña, porque como personas de trabajo, ven las protestas como último recurso.