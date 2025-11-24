Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Accidente de tránsito

Se registra accidente entre autobús escolar y camión en La Vega

Según reportes preliminares ofrecidos por la institución, en el hecho se registraron varios heridos, quienes recibieron atención inmediata en el lugar.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Defensa Civil informó que técnicos de búsqueda y rescate brindaron asistencia este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en una importante vía de la provincia La Vega, donde se vieron involucrados un autobús escolar y un camión recolector de basura.

Las autoridades de emergencia le dieron seguimiento a la situación del accidente, mientras esta información continúa en desarrollo.

