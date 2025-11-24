Se registra accidente entre autobús escolar y camión en La Vega

La Defensa Civil informó que técnicos de búsqueda y rescate brindaron asistencia este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en una importante vía de la provincia La Vega, donde se vieron involucrados un autobús escolar y un camión recolector de basura.

Según reportes preliminares ofrecidos por la institución, en el hecho se registraron varios heridos, quienes recibieron atención inmediata en el lugar.

Las autoridades de emergencia le dieron seguimiento a la situación del accidente, mientras esta información continúa en desarrollo.