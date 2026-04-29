Paliza sobre alianzas del PRM: Cualquier posición individual no compromete nuestra organización

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó este miércoles que la posición de la organización oficialista “es clara y coherente” en torno a las alianzas políticas en tiempos electorales, al subrayar que esa decisión solo le “corresponde a la dirección nacional”.

Paliza reaccionó en su cuenta de X a un tema que en los últimos días ha ganado fuerzas en la opinión pública: una posible alianza entre el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con miras a elecciones de 2028.

El dirigente político, sin embargo, rechazó esa idea.

“Nuestra política de alianzas le corresponde a la dirección nacional; marcada por una visión país, en ideas y principios”, escribió en la red social. “Cualquier posición individual no compromete a nuestra organización”.

Paliza agregó que el deber del PRM es “seguir consolidando el cambio que demandan los dominicanos”.

Las declaraciones de Paliza se producen días después de que el presidente del PLD, Danilo Medina, descartara la posibilidad de una alianza electoral con el PRM. Dijo que el partido morado no cederá su fuerza política a otras organizaciones en los comicios de 2028.

“Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD. Y menos los que aplicaron la operación tijera para destruirlo”, afirmó el expresidente de la República.