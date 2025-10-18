Condenan terrateniente de Rancho Arriba a un año de prisión por violación de propiedad
La segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, declaró culpable al imputado Rafael Arístides Castillo Mejía a alias “Felito Chabón”, por violación de propiedad.
Castillo Mejía deberá cumplir un año de prisión por violar las disposiciones del artículo uno de la Ley 5869 sobre violación de propiedad privada.
El hombre fue condenado tras ser rechazado el recurso de apelación incoado por el imputado Rafael Arístides Castillo Mejía, donde se ordenó, además, el desalojo inmediato que se encuentre ocupando el inmueble propiedad del señor Flavio de Jesús Ortiz Mejía.
La Segunda Sala de la Cámara penal de la Corte de Apelación del departamento judicial de San Cristóbal condenó también al imputado al pago de las costas penales, al pago de RD$400 mil pesos en favor y provecho de la parte querellante y actor civil, Ortiz Mejía; y así como al pago de las costas penales y al pago de las costas civiles, con distracción en favor y provecho de Geovannys Mirelis Casado Presinal y Johnny Alberto.