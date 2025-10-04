Fallece reportero Limbert de León en accidente de tránsito

Limbert de León, reportero gráfico del equipo de José Gutiérrez Producciones, falleción en un accidente de tránsito en la avenida del Aeropuerto Cibao, en Santiago, según informes.

Conforme explican las autoridades presentes, el vehículo donde este se desplazaba perdió el control, causando así el choque contra un área verde del referido tramo.

El vehículo quedó con daños considerables en la parte delantera, así como en las partes del copiloto y de las puertas de los asientos traseros.

Las unidades de socorro y agentes policiales que se encuentran en el lugar del accidente iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro, y poder aclarar más la situación a familiares.

Colegas comunicadores como “Arroz TV”, ya han dado su sincero pésame. Al igual, nuestro equipo LISTÍN DIARIO expresa sus condolencias tanto a familiares como colegas.