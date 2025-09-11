Denuncian pésimas condiciones de carretera en Altamira

Las condiciones en que se encuentra la carretera de la Escalera en Altamira, fueron denunciadas por dirigentes comunitarios de la localidad.

Los dirigentes comunitarios del lugar solicitan al Ministerio de Obras Públicas la inhabilitación de la empresa a cargo de los trabajos, ya que la misma ha incumplido con el plazo establecido para su ejecución y actualmente el trayecto se encuentra en pésimas condiciones.

La obra fue asignada a la empresa Mesigal Construcciones S. R. L., mediante un procedimiento de emergencia, el 16 de noviembre de 2022, con un presupuesto de RD$185,058,078.18, estableciendo un plazo de ejecución de 12 meses y un apropiación inicial de RD$50 millones.

Los comunitarios entienden que al haber incumplido la empresa con los términos establecidos en el contrato suscrito con Obras Públicas, el mismo debe ser rescindido y otorgado a alguna empresa que pueda ejecutar la obra, debido a las pésimas condiciones de la vía.

Hicieron un llamado al presidente Luis Abinader, al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, así como a la gobernadora Claritza Rochtte y a la senadora Ginette Bournigal para que acudan en auxilio de los moradores de la comunidad, que requieren una solución urgente para poder transitar, acudir a sus trabajos y transportar los productos agrícolas.