Protestan en Tamayo por apagones

Moradores de Tanayo protestaron la noche de este lunes en repudio de los cortes energéticos los que provocaron disturbios en gran parte del municipio.

En la calle 10 de marzo, justo frente al cementerio, desconocidos incendiaron neumáticos y lanzaron escombros, impidiendo el tránsito de vehículos que se dirigían hacia el distrito municipal de Monserrate, Neiba y la zona cañera.

La tensión aumentó cuando, desde la oscuridad, algunas personas comenzaron a lanzar piedras y botellas contra los conductores que intentaban cruzar por la vía.

Los comunitarios denunciaron que los apagones se han convertido en una pesadilla que no solo interrumpe sus actividades diarias, sino que también golpea de manera severa la economía local.

“Estamos cansados de vivir a oscuras, exigimos una respuesta inmediata de las autoridades”, expresaron comunitarios visiblemente molestos por los apagones que dijeron, sufren constantemente.

El clima de desesperación en Tamayo continúa en aumento, mientras los pobladores advierten que las protestas podrían intensificarse si no se ofrece una solución definitiva al problema energético.