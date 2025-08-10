Violento ataque en finca de Monción deja un muerto y un desaparecido

Un grupo de hombres armados ingresó a una finca en el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, y en un "tiempo récord" hirieron un hombre y se llevaron otro, cuyo paradero hasta la fecha es incierto. El hecho habría ocurrido pasado el mediodía de este domingo, según testimonios.

Los sujetos armados habrían abierto fuego contra un trabajador identificado como Diomedes Sánchez, quien perdió la vida en el lugar. Posteriormente, los atacantes habrían sacado por la fuerza a otro individuo, cuya identidad no ha sido confirmada.

Vecinos narraron que los agresores se desplazaban en un vehículo oscuro y actuaron con rapidez, generando miedo y confusión. Las autoridades investigan el hecho y no descartan que pudiera tratarse de disputas o acciones delictivas.

Agentes policiales y representantes del Ministerio Público recolectaron indicios en el área para reconstruir la secuencia de los hechos. Paralelamente, se desarrolla un operativo en distintos puntos de la provincia con el objetivo de localizar a los responsables y dar con la persona desaparecida.

Este acontecimiento ha provocado alarma entre los residentes de Monción, quienes piden mayor vigilancia en las zonas apartadas y confían en que la investigación arroje resultados en el corto plazo.