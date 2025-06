Pago en entrada y salida de peaje km 32 provocó aumento de pasaje en Villa Altagracia

La situación que ha generado el aumento del costo del peaje y la implementación del pago en ambas direcciones en el peaje del kilómetro 32 de la autopista Duarte, también ha provocado un aumento en el pasaje de la ruta de vehículos públicos que viajan desde el municipio de Villa Altagracia a la provincia Santo Domingo.

Cada día son cientos los vehículos de transporte público que viajan haciendo hasta cinco rutas. Estos son guaguas que abarcan alrededor de 30 pasajeros y carros, con hasta seis. Salen a las 5:00 de la mañana desde una parada ubicada en el centro del municipio hasta llegar a la avenida Duarte, aunque en el caso de los carros, llegan hasta la avenida Máximo Gómez.

El costo anteriormente era de 100 pesos dominicanos, mientras que en la última semana se elevó a 125 pesos, monto que ha afectado a los pasajeros que se movilizan cada día, pues son miles los usuarios de Villa Altagracia que viajan a Santo Domingo hacia sus trabajos, escuelas o universidades.

Las guaguas y carros de concho que día a día transitan hacia Santo Domingo estuvieron a la espera de que el Gobierno dominicano buscara una solución a la medida reciente que se dispuso con la instalación del nuevo peaje del kilómetro 32, cobrando a partir de 100 pesos en ambas direcciones.

Las quejas de los usuarios han sido alarmantes, aunque muchos han preferido mantenerse bajo perfil para así evitarse "problemas" o "meterlos al medio", según detalló un hombre del municipio.

Los dirigentes de las rutas manifestaron que con el Gobierno se estaba llegando a un acuerdo y, mientras se resolvía, los mismos transportistas eran quienes cubrían el costo del peaje, sin hacerle alguna variación al pasaje, pero, con el paso del tiempo, "ellos lo dejaron en el olvido y a nosotros nos convenía era que nos dejaran un solo paso, no de allá para acá y de aquí para allá, así no, no tenemos manera de tener algo", detalló Luis, quien es encargado de una de las rutas haciendo referencia al precio del peaje.

En el caso de los carros, la ganancia al día va desde los 3,000 a 3,500 pesos, monto al que se le debe restar la gasolina y el peaje. Mientras que el costo de las guaguas es más elevado, a diferencia de los carros que solo pagan 200 pesos en el peaje, estas pagan 400.

Luis relató que en una ocasión estuvieron en contacto con RD Vial por el tema, pero hasta el momento estos no han vuelto a tratar el tema, mientras que los choferes se han visto en la necesidad de buscar la solución por su propia parte, debido a que este aumento les ha afectado en sus vidas y los gastos que realizan, tanto en los vehículos como en sus hogares.

Sobre el senador Antonio Marte, quien es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), detallaron que "él lo que es político", destacando que fueron solo promesas las manifestaciones que hizo y que no ha vuelto a reunirse con los choferes.

Además de las rutas de Villa Altagracia, otras como las del Cibao han hecho aumentos al pasaje con el fin de no resultar afectadas.