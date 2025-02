Nazario Mercedes, el acusado de asesinar a varias mujeres

Era mediodía del sábado 19 de marzo de 2022. Daylin Darmelin de los Santos Ramírez abordó una motocicleta, la estufa quedó encendida y dos de sus hijos permanecían solos en casa.

Condujo a la residencia de Nazario Mercedes, a quien conocía como Miguel El Maestro, con la finalidad de asistirle en la cura de un pie que tenía afectado debido a un accidente laboral.

Una vez allí, en el domicilio ubicado en el callejón parte atrás del sector Juan Luis, municipio Rancho Arriba, de la provincia San José de Ocoa, Nazario la tomó por el cuello, logrando estrangularla hasta causarle la muerte.

Antes del hecho, ambos establecieron un vínculo de vecinos que trascendió a otros encuentros, según la investigación que desarrollan fiscales.

Tras ese hombre poco comunicativo y que no socializó mucho en la zona se escondían las acusaciones de ser el homicida que acabó con la vida de Yanet Castillo en 1995; Diana Carolina Lorenzo en 2008; la de Rosa María Peralta, que sobrevivió gracias a intervención de terceros en 2014.

Estos crímenes, que de comprobarse le convertirían en un asesino en serie, ocurrieron en el municipio Quisqueya, de la provincia San Pedro de Macorís, en tanto que el tercero en Hato Viejo, Maimón, de Monseñor Nouel.

Continúo burlándose de las autoridades judiciales cuando pernoctó en Rancho Arriba en 2022, sumando una cuarta víctima a su prontuario e inmediatamente abandonando el área para llevar luto a otros lugares.

Daylin Darmelin de los Santos Ramírez resultó en la tercera de cinco mujeres asesinadas a manos de Nazario Mercedes, que antes atentó contra la vida de una sexta.Fuente externa

Volvió a aparecer en el tablero al año siguiente con el homicidio de una haitiana sin datos registrados, en el distrito municipal de San Luis. Una racha de impunidad que acabaría en noviembre de 2024, cuando se determinó la privación de libertad mientras intentaba ocultar el cadáver de Yéssica Figueroa en Villa Altagracia, quedando detenido en flagrante delito.

Este apresamiento permitió que sea judicializado en instancias distintas, una vez le fue dictada resolución de tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

Ahí es cuando las autoridades de San José de Ocoa aprovechan el momentum para crear responsabilidad de un caso que había tenido escasos avances en los primeros dos años.

“Se daba un problema que era bastante básico y que es común en las comunidades apartadas. Cuando esa persona llega al municipio de Rancho Arriba, llegó sin que se tuviera ningún tipo de referencia de él. Incluso para nosotros conseguir el nombre se nos dificultó, porque tampoco las personas allegadas a la víctima lo manejaban”, dijo Francis Valdez, procurador fiscal, titular de Ocoa, en vista de la tardanza de presentar la acusación.

Francis Valdez, procurador fiscal titular de San José de Ocoa, recibió a reporteros de Listín Diario en su despacho.José A. Maldonado

“Pudimos conseguir el nombre y a partir de ahí obtener una orden de arresto; pero ya como ustedes saben, ahí entonces inicia una labor con la finalidad de localizarlo. No teníamos su cédula de identidad, que hubiese facilitado la posibilidad de localizarlo y apresarlo”, agregó.

fantasma

Nazario Mercedes vestía de abrigo, portaba lentes y sombreros. Mantenía el rostro cubierto y una personalidad incógnita que le hacía ver como un tipo poco instruido en una localidad donde no era local.

“Es una persona que no le gusta crear vínculos en la comunidad donde está, y evidentemente a partir de todo lo que se ha destapado ahora, sabemos a qué se debe esa actitud que él mantuvo en esa comunidad”, manifestó Valdez.

Este perfil construido alrededor del feminicida es corroborado en preguntas a miembros de la familia de Daylin Darmelin, en primera instancia, dicho por su madre, Bilexis Margarita Ramírez Santana.

“A ese señor no lo conocía. Lo llegué a ver una o dos veces, no le conocía el rostro. Incluso, él siempre vestía con un gorro, abrigo y a veces con unos lentes, que no se le veía el rostro. No llegué a convivir con él, no tuve amistades”, dijo.

Bilexis Margarita luce t-shirt en clamor de justicia por su hija asesinada.José A. Maldonado

Alguien que sí le conocía es Darliza, hermana menor de la víctima, que sostuvo conversaciones con el presunto asesino, en las cuales dejó a entrever fascinaciones con la mujer casada y madre de cuatro hijos.

“Yo era la que más lo conocía, nos sentábamos a hablar y me contaba de mi propia hermana. Me decía: ‘no sé por qué ella está con ese hombre, y no se fija en mí, que le puedo dar todo’”, cuenta.

De esas propuestas ruidosas también se incluye en sus contactos con Nazario, teniendo la anécdota de cuando a ella misma le sorprendió insinuándose.

“Estaba donde mi hermana una noche y empezó a llover, él estaba sentado y yo decía: ¿cómo me iré a mi casa con este tiempo de agua? Él me dijo, ´tú te puedes quedar en mi casa, allá hay toallas y panties de mujer. Te puedes bañar y acostarte allá’”.

Darliza, hermana menor de la fallecida fue quien mantuvo mayor contacto con feminicida Nazario Mercedes.José A. Maldonado

Sin embargo, una vez escuchando a Daribel, vuelve a confirmar la figura de misterio que lucía Nazario. Esta conoce “lo mismo que todo el mundo, que era una persona muy oculta”.

A pesar de mantenerse estudiando el caso y, en las evidencias recopiladas, conserva vídeos de vigilancia que muestran como “él sabía agachar la cabeza al momento que había una cámara para no mirar al frente”.

vínculos

Las indagatorias de la fiscalía permiten identificar que esta no era una pareja formal, cuyos encuentros sucedían de manera esporádica, uno de estos siendo aquel sábado donde resultó muerta.

“No eran formales, no era una pareja formal, era una pareja más bien ocasional, no vivían juntos, ella lo visitaba, es la información que nosotros tenemos hasta ahora, y en una de esas visitas se produjo un incidente que lamentablemente culminó con la desaparición de De los Santos”, expresó Valdez, quien está a cargo de la investigación.

Mientras, la madre nunca tuvo referencias de este posible vínculo, aunque sí le fue manifestado la convivencia con una persona “muy buena” que solía aconsejar tanto a Darmelin como a su esposo, Willy González.

“A mí no me llegó a contar nada de eso, ella me decía que era una persona muy buena, que los aconsejaba mucho y que los trataba, a ella y su esposo, como a sus hijos. Nunca me dijo de una relación”, relata.

Darliza, que era “uña y mugre” de la fallecida a través de un trato frecuente, sí estuvo enterada de una posible relación ante las confesiones de su hermana, que le manifestó sufrir chantajes de su posterior victimario.

“Ella me llegó a contar, en momentos que la encontré llorando, que no tenía dinero para cocinarle a los niños y no tenía internet. Que no le quería pedir dinero porque Nazario la estaba chantajeando. Ella me dijo: ´que si no estaba con él, se lo iba a decir a mi marido´”, confiesa.

Las llamadas continuaron hacia todos los allegados, cada uno asombrado por las atenciones que solía mostrarles a los niños y desaparecer sin señal de ningún rastro.

Esto escandalizó a la madre, que en la noche del sábado tomó un autobús desde Baní a Rancho Arriba para sumarse a la exploración, asombrándose con las palabras de Willy sobre buscarla en la residencia de El Maestro.

“El esposo me decía ´búscala en la casa del Maestro´, que ella parece que se fue con el Maestro. Búsquela ahí”, cuenta Bilexis Margarita. Y continúa: “Yo fui a esa casa, pero tenía candado, me pegaba del techo, la llamaba, le decía ´Darmelin, si estás ahí respóndeme que soy tu madre y ando sola´”.

Estas declaraciones crean sospechas en la familia y la posibilidad que alguien más esté involucrado en el crimen. De hecho, otras manifestaciones que provocan atención las expone Darliza.

“Su marido estaba muy raro. Cuando la fuimos a sepultar, regresamos a la casa y estaba diciendo muchas cosas que Nazario le regaló a mi hermana. Le dije: ¿cómo sabes eso si solo lo sabíamos ella y yo? Cuando se desapareció, también decía que se casó con este hombre”.

La tarde del domingo es cuando deciden romper el candado en la casa de Nazario Mercedes, quedando atónitas con el hallazgo de un cadáver que tenía golpes en la cabeza y signos de estrangulamiento.

El Maestro abandonó la comunidad de Rancho Arriba el mismo día del homicidio. En el lugar fue encontrada, encima de la cama, una copia de cédula de un tercero que se cree fue colocada para confundir y que no se le relacione con el hecho.

Cronología de las víctimas de Nazario Mercedes.Kharla Ceballos

banquillo de los acusados

En noviembre de 2024 se determinó la privación de libertad de Nazario Mercedes, enviado a tres meses de prisión preventiva a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres ante el homicidio de Yessica Figueroa.

Inmediatamente en el banquillo de los acusados, las autoridades diseñaron las acusaciones por delitos de igual magnitud en perjuicio de Darmelin. Este último expediente continúa en la fase de indagatorias, teniendo la resolución de la Oficina Judicial de Atención Permanente de San José de Ocoa con la misma medida cautelar.

Nazario Mercedes no declaró a la prensa en momentos que era conducido al Palacio de Justicia de San José de Ocoa.José A. Maldonado

De esto, la fiscalía dice que tiene los elementos de prueba suficientes para conseguir una “condena ejemplar”. Según Francis Valdez, los indicios que le vinculan a la muerte están en que “una persona la vio entrando a su residencia y además el hecho de que el cadáver fue ocupado ahí, ya entonces recopilamos prendas ensangrentadas, pertenencias que eran propiedad de él”.

causas de procesos diferentes

La existencia de dos medidas de coerción por la misma causa levanta dudas de cómo es el proceso judicial cuando una persona comete varios crímenes en distintas jurisdicciones, lo que explica el procurador fiscal Valdez.

“La fusión es posible cuando los hechos se cometen en la misma jurisdicción, al ser de jurisdicciones diferentes y tener jueces diferentes la competencia para conocer ese proceso, no se pueden fusionar”, argumenta.

Mientras que en caso de una condena, Nazario “las cumpliría todas, lo que pasa es que sería de manera simultánea y evidentemente la gente asume que es la más alta porque saldría en el mayor tiempo que le impongan, pero las condenas él las cumpliría todas, lo que pasa es que las cumpliría al mismo tiempo”.

Víctimas El cuerpo de Darmelin La tragedia.

Fue la tarde del 20 de marzo de 2022 cuando encontraron el cuerpo de Darmelin, luego del drama en la búsqueda que inició con dejar a los niños solos y la estufa encendida. “Ella estaba cocinando, dejó la comida puesta y a los niños con la estufa encendida. Salió y no volvió a la casa”, dijo la madre, Bilexis Margarita, respecto al primer indicio en la desaparición. “Después, cuando el esposo de ella llegó, halló la cocina sola y a los niños solos con la estufa encendida. No me dijo nada al momento, no me llamó. Lo hizo en la tarde, que Darmelin había salido y que no regresó a la casa”, agrega en su relato.



Otros tres meses de prisión preventiva contra Nazario Mercedes, acusado de ser asesino en serie Lea también