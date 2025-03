Frontera por Dajabón se mantiene militarizada por el Cesfront

El paso fronterizo entre Haití y la República Dominicana por la zona de Dajabón se mantiene militarizada por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Un equipo de periodistas del LISTÍN DIARIO en Dajabón recorrió el paso fronterizo durante la tarde de este miércoles, y se pudo observar como haitianos cruzaban el puente montado y a pie para comprar comprar alimentos y otras mercancías en la zona.

Por su parte, el pastor haitiano Pichelo Pitijo dijo que la frontera está abierta por Dajabón porque hay control y que todo "marcha bien", así como también indicó desconocer la situación al sur del país.

“No, no, no deben cerrar la frontera, lo que necesitamos es que controlen esas bandas en Haití, hay que unirse los países y mandar una fuerza que de apoyo a la Policía Nacional para eliminar las bandas, pero cerrar la frontera no tiene sentido”, dijo.

El comerciante dominicano César Espinoza dijo que no tiene sentido que Haití cierre frontera porque la inseguridad está en su país no en la República Dominicana.

“Ahora nosotros es que debiéramos de cerrar la frontera por la delincuencia y todo lo que está pasando en Haití y no tenemos, por lo menos el gobierno no tiene ese plan de cerrar frontera”, dijo el negociante quien indicó además que el comercio por Dajabón está normal.