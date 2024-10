Defensa Civil Duarte recibe equipos, pero carece de elementos esenciales

La Defensa Civil de la provincia Duarte recibió un donativo de equipos tecnológicos destinados a fortalecer las labores de prevención, salvamento y rescate en la región. Sin embargo, continúan las precariedades con los elementos más básicos para trabajar.

Entre los equipos recibidos está un dron de búsqueda, dos drones submarinos para la búsqueda acuática y tres kits de primeros auxilios.

La entrega de los utensilios donados por Fausto Rodríguez Guillén, a través de Pedro Torres Martínez, encargado de proyectos y director de la Defensa en Mao, fue realizada en una ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales y representantes de la comunidad.

La gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, resaltó la importancia de estos equipos para la seguridad de la comunidad, enfatizando el compromiso del gobierno con la protección civil y el bienestar de los ciudadanos.

Junior Tineo, director de la Defensa Civil Duarte, expresó su agradecimiento por el donativo y aprovechó la ocasión para solicitar mejores condiciones salariales para los rescatistas, quienes arriesgan su vida en cada operación.

Sin elementos esenciales

Si bien han recibido estos equipos tecnológicos, la Defensa Civil de Duarte aun carece de elementos esenciales para realizar su trabajo.

Un equipo de Listín Diario, al visitar Arenoso se preguntó por el local de la institución, pero en esta comunidad no hay un recinto para los voluntarios y las reuniones se realizan en el Liceo Eugenio María de Hostos, ya que el director es profesor y el director del liceo forma parte del equipo.

De los 20 voluntarios del grupo, una parte importante son maestros. La psicóloga y las enfermeras reúnen de sus recursos para ayudar a la comunidad.

En Arenoso prometieron un local, pero hace aproximadamente un año que están en conversaciones y aún no se habilita.

En el caso de Villa Riva, hace dos meses están tratando de habilitar un local del Indotel, y con ayudas y colectas lo han podido pintar.

En esta zona, hay 25 voluntarios.

“La puerta delantera no tiene cerradura y detrás no tiene puerta y hay ni sillas. Ahí nos hemos estado reuniendo aunque, no tenga nada”, explica José Orlando Severino, director municipal de la Defensa Civil en Villa Riva.

CARENCIA DE EQUIPOS

“La flota es lo único que tenemos; el director provincial está gestionando, pero no tenemos”, explica Arias.

A pesar de que cada vez hay un llamado deben enfrentarse al río Yuna, no cuentan siquiera con botas plásticas para evitar contaminación y heridas por las lluvias.

“No tenemos capas, ni equipos de comunicación, ni celular, y mi es lo que usamos para comunicarnos y transportarnos, cuando pasa algo yo arranco en mi carro, mientras llega el personal de Macorís”, destacó Arias.

San Francisco de Macorís está a unos 45 kilómetros de Villa Riva, y a 54.5 de Arenoso, a poco menos de una hora de trayecto, es decir, que la situación se puede volver inmanejable hasta la llegada de equipos para asistencia.

“Ellos tienen que darnos soporte a nosotros, pero ellos tienen sus propias necesidades. Así es la realidad de esta zona, la más vulnerable del país”, cuenta Arias. Los voluntarios no están nombrados en la Defensa Civil y no reciben siquiera el combustible para trasladarse a las zonas que los necesitan; deben ser los voluntarios que reúnan todo lo necesario.

En el caso de Villa Riva, el director tiene una flota, que utilizan para comunicarse con la central de San Francisco.

“Yo he pensado que debe haber algo de primeros auxilios mientras llegan las equipos de Macorís, porque recursos humanos hay, pero faltan las herramientas”, enfatiza Severino.