Sidane Wade, el joven soñador senegalés cuya vida se apagó en el mar

“El era un muchacho amigable, agradable, correcto; honestamente él hizo este viaje arriesgándose mucho solo para ayudar a sus padres”, este es el testimonio de Ibrahima Khaliloullah Wade, tío de Sidane Wade, uno de los jóvenes senegalés cuya documentación fue encontrada en una embarcación con 15 osamentas en las costas de Río San Juan.

Desde el pasado jueves un equipo de Listín Diario ha estado en contacto con periodistas de España residentes en Las Islas Canarias y periodistas de Senegal que han documentado la crisis migratoria desde África hasta Europa.

era sastre y quería ayudar a su familia

Sidane es oriundo de MBane, una localidad situada al norte de Senegal y que hace frontera con Mauritania, trabajaba como sastre y en su tiempo libre también era chófer. A sus 23 años era un soporte importante para su familia, estaba separado y tenía un hijo de 5 años.

En Senegal celebran el Tabaski o Fiesta del Sacrificio de acuerdo a su creencia musulmana, es el festival donde todos deben matar una oveja grande cada año y él era quien compraba la oveja para su papá.

"Incluso comenzó a construirle una pequeña casa para ayudar a su papá. Seguramente eso fue lo que lo empujó a ir a Europa eso me dijo su padre", cuenta Ibrahima.

el viaje

La periodista senegalesa Marie Louise Ndiaye, quien ha documentado la migración ilegal desde Senegal y Mauritania a España, explicó a Listín Diario que los viajes parten desde MBane, en Senegal que hace frontera con Nouakchott, la ciudad más poblada y capital de Mauritania y parten hasta Las Canarias.

“Si el viaje sale de Senegal son siete días de travesía, si salen desde Mauritania son cuatro y si es de Marruecos son tres”, explicó Ndiaye.

En el caso de Sidane, su tio cuenta que es uno de los primeros de su aldea que se embarcó en este viaje y que desde enero le perdieron el rastro.

“Salieron el 16 de enero a Nouakchott, pero el clima no era favorable y se desviaron hacia Nouadibu desde donde salieron el día 22 o 23 de enero. Él no nos contó que se iba, sino que cuando pasaron dos días sin volver a casa y que no fue a su lugar de trabajo nos preocupamos, y le preguntamos si algunos de sus amigos sabía dónde estaba y así nos enteramos de que se había ido”.

Su hermana mayor fue la última en conversar con Sidane, “él le dijo que pararon porque hacía mucho viento en el mar por eso no continuaron”.

Cuenta que aún si lo hubieran sabido probablemente no lo habían podido evitar porque es un fenómeno incontrolable. Los vecinos hicieron oraciones y su familia investigó la desaparición con los morabitos, que de acuerdo a sus creencias son estudiosos del sagrado Corán, quienes de acuerdo al testimonio de su pariente le dijeron “que no está muerto, está en algún lugar que no sabemos, un día vendrá, vendrá”. Pero no acudieron a la policía para no exponerse ellos, ni a él.

Desde enero hasta agosto la familia no volvió a tener noticias del joven. Su madre estaba desesperada por no tener noticias, su expareja lloró mucho y su hijo solo pregunta por él.

Conseguir el dinero de acuerdo a la familia no es difícil porque el viaje cuesta 400,000 francos Cfa, si se va por Marruecos son 300 mil euros, 400,000 franco, si hacemos el cambio a hacemos a euros son casi 610 euros dependiendo. "Él siendo sastre y conduciendo taxi, podía ahorrar en el espacio de unos pocos meses, para conseguirlo".

incremento de viajes ilegales

Ibrahima cuenta que se ha incrementado la cantidad de personas que han decidido arriesgarse para irse en barco. “Actualmente los niños están empezando a hacerlo. Ese es el destino Marruecos o las islas”.

“Solo se sabe que salieron no se sabe su suerte, ni se habla si llegaron a España o regresaron a Senegal con su grupo, hay otros jóvenes que dejaron hijos, es lo que está experimentando la familia, este drama es su madre sosteniendo a cinco hijos”.

se enteraron por medio de facebook

"Nosotros nos enteramos de que había aparecido la identificación a través de Facebook Messenger, por mensajes que recibieron de personas que viven en República Dominicana, nos contactaron tal vez miraron los apellidos de Sidane en Facebook y Messenger, enviaron mensajes desde el mapa de identidad".

De inmediato la familia inició la búsqueda de información hasta verificar que los documentos de Sidane fueron encontrados a casi seis mil kilómetros de casa.

"Cuando contaron los muertos solo vimos que se han podrido eso hace que duela mucho el corazón, su madre va a comenzar a aguantar un poco porque ahora entiende que está muerto, no sigue en la incertidumbre ".

honras fúnebres

Aunque uno de las osamentas encontradas en la embarcación se presume que corresponde a Sidane, ya su familia inició la ceremonia fúnebre acorde con la religión musulmana. "Desde el viernes 9 la familia organizó su despedida, se realizaron lecturas del Sagrado Corán, se hicieron oraciones por él y toda la familia se reunió con el imán, o quien dirige la oración colectiva en una mezquita. El pueblo está muy triste porque es la primera vez que hay un joven que muere de esta manera".

La familia le informó al subprefecto de MBane, quién les dijo que debe informar al gobernador de la región, pero hasta ahora no saben si se logró hacer.

"Nosotros nos estamos preparando para cuando nos comuniquen, yo me siento listo para recuperar el cuerpo de nuestro hijo, ya sea ante las autoridades senegalesas o las autoridades de la República Dominicana".

¿qué pasará cuando llegue el cuerpo?

"Si tuviéramos los resto del cuerpo de Sidan aquí lo enterraríamos como a los demás miembros de nuestro país, ese también es el deseo de su padre, por eso aceptamos hacer todas las entrevistas para que todos nos ayuden a recuperar el cuerpo de Sidan. Su padre es un verdadero creyente. Él confía en el buen Dios.

Cuando el cuerpo llegue a Senegal se le anuncia a toda la comunidad, a la mezquita y rezán, después lo entierran y regresan a las casas a continuar las oraciones.

crudas imágenes en redes sociales

"Nosotros vimos las fotos de los cuerpos en las redes y nos parece horrible, cruel e inhumano. Es muy difícil si imaginas a alguien que ha muerto porque tiene sed, porque tiene hambre, porque hay calor, porque hace frío mientras estás en casa, tú comes, bebes, duermes, y él buscando mejorar su vida".

Para su familia está claro que "él murió porque la embarcación se perdió, se quedó sin gasolina y no tenían qué comer. No tenían agua para beber, si lo vemos así es realmente muy duro, difícil, es muy triste"

oportunidades para jóvenes

MBane es una comunidad pobre, dedicada principalmente a la ganadería, el comercio y la agricultura.

"Aquí debemos darle trabajo a lo jóvenes, estamos en una zona agrícola. Tenemos un lago (Guiers), tenemos tierra para eso, las jóvenes necesitan financiación para que sepan que pueden tener éxito aquí en Senegal, pero mientras los jóvenes no tengan trabajo, no tendrán financiación, no tendrán nada todo el tiempo, envidiarán a los que están en Europa y siempre intentarán irse en ese viaje tan peligroso ".

Su familia cuenta que lo van a recordar como un joven ocurrente, su tío narra que "hay un video donde hacía un papel del italiano Ibra, quiere italiano, es una obra de teatro donde había un senegalés. que había ido a Europa y posteriormente cuando regresó. Bueno como tiene dinero, vestía traje y todo eso así que imita a este tipo de ahí, hacía como que regresaba de Europa".