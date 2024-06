Lluvias desbordan ríos en la región Norte

Las lluvias registradas en el país durante los últimos días, han provocado el aumento del caudal de los ríos en los municipios de Jarabacoa y Constanza, provincia de La Vega.

En Constanza, los aguaceros causaron el desbordamiento del río La Descubierta, afectando la construcción del camino que está siendo reconstruido por las autoridades. Asimismo, la crecida de los ríos Constanza y Pantuflas.

Más de 20 videos enviados a la redacción de Listín Diario muestran la destrucción de cultivos agrícolas, calles, además de inundaciones registradas ayer en diversas zonas del municipio de Constanza debido a las lluvias.

De acuerdo con José Abreu, director municipal de la Defensa Civil, las lluvias han provocado ligeras inundaciones en la comunidad de Caña Seca y la caída de varios árboles en diferentes zonas. Sin embargo, indicó que no se han reportado daños mayores.

Abreu explicó que, en conjunto con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se ha llevado a cabo un trabajo preventivo de recogida de escombros y limpieza en el municipio para evitar inundaciones.

En Jarabacoa los ríos Yugo y Jimenoa también han registrado aumento en su caudal. Sin embargo, no han tenido desbordamientos. De acuerdo a la encargada de la Defensa Civil de Jarabacoa, María Adames, las precipitaciones han causado deslizamientos de tierra y caída de árboles. No obstante, indicó que no se han reportado daños.

temporada ciclónica

La temporada ciclónica inició el 1° de junio, y el miércoles 5, Gloria Ceballos, director de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), la calificó como “hiperactiva”, debido a que los fenómenos estarán “por encima de lo normal”.

Ceballos expresó que todas las condiciones en el océano Atlántico y Mar Caribe están dadas para que se genere una onda tropical que pueda convertirse en ciclón.