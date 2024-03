“Que viva Dios y el humo”, la frase que ese escuchaba en Cambita durante sepelio de Kiko la Quema

José Antonio Figuereo Bautista “Kiko la Quema” nunca será olvidado en Cambita Garabitos, municipio de la provincia San Cristóbal. Así fue como sus amigos y familiares lo manifestaron este sábado mientras el cadáver del presunto delincuente más buscado por la Policía Nacional era trasladado junto a cientos de personas hacia el cementerio.

Gran parte de los habitantes del pueblo de Cambita Garabitos salieron a las calles y se unieron al recorrido hacia su traslado al camposanto.

“Él era quien ponía el orden aquí en Cambita”, “que viva Dios y el humo”, “ahora es que va a ver delincuencia aquí”, “fue Abinader quien lo mandó a matar”, fueron algunas de las frases más escuchadas durante el traslado del occiso al cementerio.

Gisell Luna lo calificó como “un hombre buenísimo, un tipo humanitario en Cambita. Aquí no se hacían atracos, aquí no se hacía nada”, era una de las personas que estaba presente en el entierro.

Asimismo, otra mujer manifestó que “ahora es que la cosa se va a poner difícil aquí (Cambita Garabitos), lo quitaron del medio pero na’, pa’ lante. Mataron a un hombre ejemplar, un hombre que mataba el hambre, un hombre que valía la pena”.

Encienden velas por Kiko la Quema.Jorge Martínez

Desde las 4:00 de la tarde, cuando el cadáver de La Quema fue llevado a la casa de sus familiares, cientos de personas empezaron a llegar, muchas en motocicletas.

A uno de los grupos que se presentó al velatorio, una de sus hermanas, Cesarina Figuero, les dijo: “Aquí hay orden, aquí hay respeto, el que va a venir con su indecencia que no venga”.

Varios de sus familiares frente a su residencia materna le cantaban la canción "Cuando allá se pase lista", mientras que cuando era llevado al cementerio, una canción se repetía varias veces hablando acerca del fallecido: “Hasta los cacos negro le frenan a la Kema, Tolentino dijo algo y fue lo real, se repitió la historia de Pablo Escobar”.

Otro residente que se encontraba en el sepelio manifestó que fue el presidente Luis Abinader quien lo mandó a matar. Además, agregó que mientras Kiko la Quema estaba vivo nada sucedía.

Pidió al presidente que escuche lo que los moradores del pueblo dicen “En Cambita no se perdía un fósforo… Todo amanecía afuera”.

Muerte de Kiko la Quema

La trágica muerte del delincuente dejó problemas en su familia, según explicó una de sus hermanas, Miriam Figuereo, a 2:00 de la mañana, las autoridades se presentaron a su casa, derribando la puerta y creando un ambiente de tensión.

Miriam Figuereo, hermana de Kiko la Quema.Jorge Martínez

Dijo que las autoridades tienen una controversia con ella y que duró nueve días presa “no tengo paz, nosotros no tenemos tranquilidad con las autoridades”.

Figuereo Bautista, descrito como “el delincuente más buscado por las autoridades policiales”, era requerido por la justicia por ser señalado de haber cometido homicidios, robos, secuestros, sicario, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavados de activos.

Asimismo, Kiko la Quema era señalado como el cabecilla de una organización criminal que operaba en Cambita Garabitos, de donde era oriundo.

Dijo que no esperaba la muerte de su hermano así “un día pasó y me llamó, pero no me dio tiempo ni siquiera de pasarle la mano”.

¿Quién fue Kiko la Quema?

Desde el pasado 21 de noviembre la quema se dio a conocer tras las autoridades anunciar su búsqueda. Días después, el presidente Luis Abinader le exhortó entregarse por la “vía correspondiente”, calificándolo como uno de los “top one” en la lista de desaprensivos.

Velatorio de Kiko la Quema.Jorge Martínez

La noche del viernes 8 de marzo cayó abatido a tiros a manos de oficiales policiales.