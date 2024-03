"Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad; cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, que sea pasada lista, allí he de estar..." Esta es la primera estrofa de "Cuando allá se pase lista", un centenario himno cristiano muy famoso para despedir a quienes parten a la morada del Señor.

"///Cuando allá se pase lista/// A mi nombre yo feliz responderé", dice la parte más famosa del canto escrito originalmente en inglés en 1893.

Este sábado el himno reconocido por muchos creyentes ha estado en boca de muchos sobre todo en redes sociales, luego de que se le cantara a José Antonio Figuereo (Kiko la Quema), el presunto narcotraficante que cayó abatido por agentes policiales la noche del viernes luego de varios meses de búsqueda en Cambita Garabitos, un municipio de la provincia San Cristóbal, al sur de República Dominicana.

"En esa lista él no estará", "De qué lista será que hablan", son algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales al escuchar la manera en que se despidió a "Kiko la Quema", un hombre que dejó, de acuerdo a las autoridades, un prontuario delictivo que incluye la depredación de menores.

Pero, ¿cuál es el origen del famoso canto que está en boca de todos? Tiene más de 100 años y fue escrito en Wil­liams­port, Penn­syl­van­ia, por James Milton Black (Nueva York, 1856 - 1938), un maestro de escuela bíblica que estuvo en la Iglesia Metodista Episcopal, de acuerdo al portal himnescristians.com, que detalla que el cristiano editó una docena de libros y escribió al menos 1,500 melodías.

Según la citada página, que se dedica a contar la historia de himnos cristianos, la inspiración vino a Black luego de que una adolescente de 14 años no asistió a la escuela bíblica que él guiaba, y se dio cuenta cuando pasó lista. Esta versión también se cuenta en otras páginas cristianas.

"Black pensó lo terrible que sería no poder responder cuando se lean los nombres que están en el Libro de la Vida. Entonces hizo una oración: "Dios mío, cuando allí se lea mi nombre, que yo esté para contestar", cuenta el portal web.

El nombre original del canto es "When the roll is called up yonder", y ha sido traducido en más de 10 idiomas. A través del tiempo ha sido parte de la fe cristiana y rememora lo importante que es para un creyente servirle a Dios en la tierra.

Referencias del Libro de la Vida se encuentran en Éxodo 32: 31-33, el segundo de la Biblia, que también pertenece al Pentateuco (que son las primeras cinco escrituras del Libro Sagrado).

Lo que dice el histórico libro del Éxodo en su capítulo 32: 31-33

"Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.

Perdona ahora su pecado, y si no, te ruego que me borres ahora de tu libro que has escrito.

Y Jehová respondió a Moisés: Al que peque contra mí, a este borraré yo de mi libro".

Video El último adiós a Kiko la Quema



letra completa de "cuando allá se pase lista"

"Cuando la trompeta suene en aquel día final. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí he de estar.

En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren en su celestial hogar y que sea pasada lista, allí he de estar.

Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista.

Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé.

Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista allí he de estar.

Cuando la trompeta suene en aquel día final,

y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Y que sea pasada lista, allí he de estar

Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista.

Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé".