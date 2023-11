Fiscalía asegura que no fue una confusión allanar vivienda

Una fuente de entera credibilidad vinculada a la Fiscalía, estableció a LISTÍN DIARIO que no se trató de una equivocación el allanamiento realizado en la residencia de Marielys Paulino y Edward Pichardo en el sector La Ciénaga de esta ciudad, sino que se estaba investigando a una persona que residía en esa propiedad, aunque no se especificó quién era.

Esta fuente asegura que la fiscal a cargo del operativo afirma que sí mostró la orden de allanamiento y en conjunto con los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que la acompañaron se identificaron tres veces antes de romper la puerta, por lo que “se cumplió el protocolo”.

Sin embargo, de acuerdo a Marielys Paulino, quien al momento de la intervención en su vivienda se encontraba con sus dos hijos menores de edad, los magistrados Nathaly Pérez y Pedro Martínez nunca se identificaron ni mucho menos mostraron ni dejaron una copia de la orden de allanamiento.

“Incluso si desde el principio dicen que le abrieran yo le abro porque en mi casa no tengo nada que ocultar”, enfatizó.

Asimismo, estableció que despertó por el ruido con la mandarria realizaba cuando los agentes rompieron su puerta delantera y que nunca escuchó cuando la fiscal ni los efectivos de la DNCD se identificaron, por lo que pensó estaba siendo víctima de un robo.

“Ellos llegaron, no tocaron, no preguntaron, no dijeron a quién buscaban, ellos llegaron tumbando todo, tumbando la puerta y dando como con una mandarria y ese escándalo fue que me despertó”, indica Paulino.

Cuenta a LISTÍN DIARIO que asustada se encerró más “porque pensé que me iban a robar, cogí el teléfono y llamé a los vecinos (y les dije) vengan, corran que me están tumbando la puerta, se van a meter, me van a robar”.

“Tumbaron la puerta de la entrada y cuando no pudieron abrir la siguiente puerta fueron por la parte de atrás y dijeron que son de tal parte con una exigencia como si sabían dónde iban y que ahí era que estaba lo que ellos buscaban y ahí les abrí”, agregó.

La fuente consultada por este diario señaló que el allanamiento se realizó a las “5 y pico de la mañana”, aludiendo a que faltaba poco para las seis de la mañana, sin embargo, de acuerdo a Edward Pichardo, esposo de Marielys y quien no se encontraba en la residencia al momento del acontecimiento, un video capturado por un vecino, muestra que siendo las 5:03 am, la última camioneta dobló la esquina de su calle.

sin respuesta

Asimismo, este vinculante con la fiscalía establece que los daños causados a la propiedad ya están en proceso de ser resarcidos, no obstante, Mariely aseguró que “esa gente no dan respuesta ningunos, yo fui hablar con el procurador fiscal de Santiago, él no estaba, la asistente me tomó los datos el lunes y aún estoy esperando que me llamen y ninguna respuesta”.

Al momento del allanamiento, según señala Paulino, eran alrededor de 15 o 20 agentes y dos fiscales y no se identificaron en ningún momento. Tampoco ocuparon nada de la residencia. Un abogado consultado por LISTÍN DIARIO indica que el proceder en este caso fue ilegal y lo calificó como “una violación a los derechos Constitucionales”.

“Ellos admiten haber cometido un error, y con una simple publicación que ellos hagan, ellos resuelven”, agregó.