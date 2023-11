Familia se opone a que lleven niño al Conani

La Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Santiago habría solicitado llevar al niño agredido y torturado por otros cuatro menores en el distrito municipal de Guayabal, al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), de acuerdo a la madre.

“En la fiscalía ayer me dijeron que se iban a llevar a todos los niños para Conani y eso no puede ser así porque el mío fue golpeado, yo no acepto eso. Tienen que llevarse a los otros y darle un castigo”, afirmó la progenitora del infante de 9 años maltratado, cuyo nombre se omite por razones legales.

“Yo no quise firmar el papel, yo como madre no voy a dejarle mi niño a Conani, porque él tiene a su madre viva”, estableció.

No obstante, la magistrada María Dolores Rojas, encargada del caso, niega rotundamente el haberle comunicado a la familia víctima que los menores debían ser trasladados a Conani.

“No sé a qué ella se refiere, nosotros estamos trabajando con la investigación. No se le ha dado nada a ella, nosotros no sabemos de qué ella habla, no sé lo que ella está estableciendo”, afirmó a LISTÍN DIARIO.

La madre del menor explicó que las autoridades no le establecieron las razones por las cuales sugieren llevarse al menor a la casa de acogida; sin embargo, aseguraron llevarlos a distintos recintos de la institución que se localicen fuera de Santiago.

Indicó que esta es la única respuesta que han recibido por parte de las autoridades y el recordatorio de que los niños responsables de la agresión y tortura contra su hijo no pueden ir a la cárcel porque son menores de edad.

Hasta el momento, los padres de los agresores no han dado la cara a la familia afectada ni a la prensa.

el abuso

El hecho violento se viralizó el pasado lunes en las redes sociales, cuando el menor de edad fue maltratado por una niña de 11 años, otro de 10 y dos de 12.

El suceso se registró el pasado viernes, en el distrito municipal de Guayabal, municipio Puñal, provincia Santiago.

El niño de 9 años fue amarrado con una cuerda, mientras los otros lo golpeaban, lo intimidaban con palabras obscenas.

En un video que fue publicado en redes sociales, se ve a un niño que es amenazado con armas de juguete y golpeado por otros tres menores de edad.

En el audiovisual, en el que los menores dicen que el video sería colgado en TikTok, el niño maltratado también es amarrado de espaldas y acostado en el piso, le hacían tragar hojas verdes y le patearon el rostro, como parte de la tortura que le propinaron sus vecinos.

El abuelo de dos de los menores agresores estableció a este medio que no apoyan la acción tomada por los menores, pero “que no había que subir el video a Facebook”.