Haitianos continúan abandonando RD ante cierre de frontera: “No me voy a mortificar la vida”

Con ajuares y maletas en mano que en ocasiones se les caían al suelo o que sostenían en sus cabezas, cientos de haitianos continuaban este lunes retornando a Haití voluntariamente, ante el cierre total por tiempo indefinido de la frontera.

A las 11:50 de la mañana, un agente del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), indicó a Listín Diario que ya habían contabilizado más de 500 haitianos en esta mañana, que cruzaban hacia Juana Méndez por el paso fronterizo de Dajabón.

“Si un agente de migración lo agarra a uno, como sea lo mandan para acá (…) No me voy a mortificar la vida, para quedarme aquí, que me maten mejor, estoy en mi casa”, expresó uno de los extranjeros a miembros de la prensa mientras se encontraba en la fila para llegar a su nación.

El lugar estaba custodiado por al menos 15 miembros del Ejército Nacional y 3 tanquetas, además de los uniformados del Cesfront.

A pesar de que el vicecónsul de Haití en RD se encontraba en la zona a la hora señalada, prefirió no expresarse ante las cámaras, indicando que más tarde el canciller haitiano en el país emitiría un comunicado.

Cierre de frontera por tiempo indefinido

El presidente Luis Abinader anunció este domingo que la frontera permanecería completamente cerrada, por aire, mar y tierra, hasta que se detenga la construcción de un canal en Haití que pretende desviar agua del río Masacre, afluente que comparten ambas naciones.

De acuerdo a ecologistas y ambientalistas dominicanos, la desviación de la obra provocaría un daño ambiental grave, generando la salinización de los suelos.