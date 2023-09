Faltan intérpretes judiciales en creole

Sin carnet de identificación, contrato ni nombramiento, Lilian Joseph se ha desempeñado por tres años de manera interina, como la única traductora creole-español que acompaña los tribunales de los distritos judiciales de las provincias Dajabón y Monte Cristi, a pesar de la frecuencia de casos que involucran nacionales haitianos en estas localidades fronterizas.

La joven haitiana explicó a LISTÍN DIARIO que, pese a que ha acudido a las autoridades correspondientes para gestionar las condiciones de trabajo necesarias para poder ejercer su función, no ha recibo una respuesta válida y contundente.

“Lo más fácil, un carnet que diga que yo trabaje en eso, no lo tengo”, indicó. Debido a estas carencias, estableció que cuando el Ministerio Público debe traducir un documento que está en francés o creole (criollo haitiano), no lo puede realizar por vía de ella, ya que no está contratada ni nombrada, lo que calificó como “una falta de la empresa”.

Joseph inició cubriendo las vacaciones de un mes del traductor oficial del Poder Judicial en 2019; sin embargo, luego éste enfermó y, desde entonces, ella ha sido la intérprete interina en los palacios de justicia de ambas demarcaciones.

Recibe un pago por cada caso que asista, donde debe llenar un formulario que corrobore su presencia. Por cada audiencia que es reenviada, el Poder Judicial le paga 750 pesos, y si son conocidas, son 1,500 pesos.

El Palacio de Justicia de Dajabón donde se ventilan casos que involucran a haitianos.Ashly Martínez

Sin embargo, al residir en Monte Cristi, debe trasladarse a Dajabón, con un gasto de 200 pesos de transporte ida y vuelta, muchas veces hasta 15 veces por mes; por lo que los costos de traslado pueden subir hasta 1,700 pesos.

Este es un dato importante, considerando que al ser ella la única interprete para toda la zona, en ocasiones tiene dificultades para trasladarse de una provincia a otra, llegando tarde o después de la audiencia, lo que se traduce en un gasto en transporte que no será remunerado.

Cuando hay audiencias en un mismo horario en ambas provincias, Lilian llama a la secretaria del palacio para asegurarse de que muevan la hora; sin embargo, muchas veces no encuentra autobús a tiempo en la parada y se tarda más en llegar a Dajabón.

“No es que sea fácil, no es muy cómodo, no es que me han dado el mejor trato. A veces para uno mantenerse en el trabajo, uno hace el sacrificio”, explicó a este medio.

Lilian no estudió español, más bien aprendió empíricamente por los años que tiene viviendo en República Dominicana, que la han hecho considerable para tener una cedula dominicana y sus documentos regularizados.

Una fuente de entera credibilidad confirmó a Listín Diario que dado que en los pueblos fronterizos predomina la presencia de nacionales haitianos, son numerosos los casos judiciales que involucran los haitianos.

La situación se evidencia además en reportajes periodísticos y noticias de medios locales, en los que prevalecen incidentes en los que participan haitianos.