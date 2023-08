En circunstancias no esclarecidas hieren a cabo del Cesfront en Pedernales

Un cabo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, de nombre Miguel Ángel Ferreras De Oleo, de 32 años de edad, fue recluido la noche de este sábado de emergencia en el hospital Dr. Elio Fiallo al recibir una herida en su mano Izquierda y derecha, presumiblemente propinada por un haitiano en circunstancias que se investigan.

En el centro asistencial fue observada la presencia del coronel Manuel Hidalgo, comandante del cuartel del Cesfront de Pedernales, a quien se le notó preocupación, así como a un coronel de la Policía de apellido Mesa y otros militares de inteligencia y soldados del Cesfront.

El militar, de quien se dijo es nativo de La Descubierta de Jimaní, recibió las primeras atenciones en el centro hospitalario, donde los superiores del Cesfront, la Policía y los servicios de inteligencia se apersonaron para obtener alguna información, y también fueron impedidos de tirar fotos.

Este corresponsal del LISTIN DIARIO que penetró al centro asistencial fue también impedido por personal del centro sanitario de hablar con el cabo.

Familiares del militar en La Descubierta se comunicaron por la vía telefónica con este corresponsal para confirmar el estado del cabo.

En pocos minutos, una fuente informó que el cabo recibió una herida supuestamente de manos de un haitiano mientras realizaba su servicio, aunque esta información no fue confirmada y que el militar no iba a ser referido a otro centro porque el caso no revestía gravedad.