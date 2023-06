Santiago Oeste espera respuestas

A menos de 600 metros de la rotonda que da la bienvenida a la demarcación elevado distrito municipal, Santiago Oeste, las aguas residuales, las calles en mal estado, la basura acumulada en vertederos improvisados y la falta de señales, agentes y rutas alternas para viabilizar el tránsito. Ese es el panorama que predomina en Cienfuegos. Con la fundación de la junta distrital hace tres años, Cienfuegos pasa de ser un barrio a un distrito municipal, lo que supone un incremento en los fondos públicos que recibe para impactar a sus más de 250 mil habitantes; sin embargo, “esa cantidad de dinero invertido en obras, no se ve”.

De acuerdo a Eddy Baez, director distrital de Santiago Oeste, la junta recibe en la actualidad 14 millones de pesos mensuales, aunque la gestión comenzó con 11 millones y gradualmente les fue aumentado el monto.

Esto significa que en los tres últimos años, el distrito ha manejado más de 400 millones de pesos que, invertidos de la manera correcta, deberían hacer la diferencia notoria en una localidad.

“Cuando se hace esta inyección de dinero, deben ser obras notables en nuestra comunidad, y obras notables per se del mismo ayuntamiento, no se ven”, indicó el dirigente comunitario Pablo Ureña.

Con Cienfuegos elevado a distrito municipal, se coloca en el mapa económico del país, en el presupuesto nacional, y “tiene autoridades responsables de lo positivo o de lo negativo que ocurra”, de acuerdo al comunitario Hipólito Martínez.

“Deben prometer menos y gestionar más. Yo no noto, no veo dónde se gastan esos millones”, expresó Ureña, director de la Fundación Niños por Una Esperanza.

Ureña destacó que entre los logros del ascenso de Cienfuegos, está el hecho de que en “lugares y sectores que no se soñaba” ya se cuenta con aceras y contenes, y otros sitios donde no se recogía la basura, ya se está recogiendo, aunque no con la normalidad que debería ser.

Asimismo, cierta independencia que han obtenido, por lo que pueden hacer los reclamos necesarios de manera directa, y calificó de “asequible y muy humano” al director del distrito.

Añadiendo a esta lista el empeño que ha tenido el Gobierno Central con Santiago Oeste en materia de infraestructura en comparación con otros distritos municipales.

Sin embargo, todavía se está lidiando con los vertederos improvisados y cañadas, además de que de parte de la junta no se ha gestionado agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), que colaboren con el orden debido al caos en el tránsito ante las intervenciones de la zona por la construcción del monoriel y el teleférico.

Tampoco se controla la proliferación de negocios nocivos, tiendas de vapes, galleras clandestinas y bares. Así como no se han detenido las invasiones de terreno, por lo que sigue formándose un ambiente desorganizado, desarrollándose el hacinamiento, la arrabalización y refugio de delincuentes.

De acuerdo Martínez, Cienfuegos debería ser declarado en emergencia ambiental, pues el primer tema fundamental que debe manejar este distrito municipal es la limpieza.