El verdugo que lo mató lo espiaba por videocámara

Fausto Reyes, habría cambiado el sistema de seguridad de su residencia inducido por su amigo Edwin Alberto Holguín Robles (Piquete), propietario de la casa donde fue encontrado el cadáver enterrado en un maleta en el patio, luego de permanecer dias desaparecido, según explicaron a Listín Diario los familiares de la víctima.

“Esa persona (Piquete) sabía mucho de sistemas y de hackeo. A parte de mi papá, él era el único que tenía acceso a eso (el sistema de vigilancia)”, menciona Katherine Reyes, hija de la víctima.

Asimismo, las hijas de Reyes mencionan que el proceso para colocar este sistema había sido iniciado justamente porque Piquete le había comunicado que “se tenía que cuidar” de unos supuestos enemigos. Sin embargo, el nuevo sistema nunca fue colocado.

Se alega que Holguín Robles era conocido por contar con la habilidad de hackear cuentas bancarias y teléfonos.

indicios

“Buscar nuestro papá fue el fin de venir aquí”, narran las hermanas, quienes mencionan agotaron todos los recursos en su búsqueda, aunque nunca se imaginaron que lo encontrarían de esa manera.

Elba Arelis Batista, exesposa Reyes, dice que el primer indicador que le alertó que algo estaba fuera de lo normal, fue que Reyes no frecuentaba escribir mensajes de texto, al contrario siempre mandaba notas de voz y realizaba llamadas con sus parientes.

“Él no estaba hablando conmigo, entonces yo no podía llamarlo, pero alguien me contactó para rentar la piscina” es lo que indica Batista, por lo que procede a decirle a una de sus hijas que le comunique a su padre la solicitud, pero este nunca contestó la llamada telefónica.

La dama habría corroborado con otros allegados al empresario que habían intentado comunicarse con él, sin embargo no contestaba por llamada. “Pero a Fausto no le gusta escribir, aquí hay algo raro”, dice Batista.

Al comunicarse con su “mejor amigo” y presunto verdugo, Piquete le habría informado a Batista que Reyes se encontraba con una joven, pero luego de corroborar la información y aquella negar que había visto a Fausto Reyes desde hace tiempo, comenzaron las dudas hacia Piquete.

La familia indica que Edwin Alberto Holguín Robles (Piquete) y Anderson Lorenzo Alcántara eran los únicos que andaban “para arriba y para abajo” con su pariente.

Los familiares explican que Reyes conocía a Holguín desde hacía ya tres años, pues este comenzó a frecuentar el bar cuando la víctima abrió el negocio. “Ellos compartían mucho, eran canchanchanes, andaban para arriba y para abajo. Ya era parte de la familia”, dicen.

Lo que jamas imaginaron es que ese amigo que se unió a la búsqueda del empresario desaparecido, había sido el asesino de este.

Confianza La traición Las hijas de Reyes dijeron que es “más doloroso cuando es alguien de confianza, es una traición, y más todo lo que él hizo, los detalles, se ve elaborado”.



“Él andaba con nosotros para todos lados, y con el segundo que apresaron (Anderson) salieron conmigo a buscarlo”, narra Elba Arelis Batista, quien fue esposa de Fauto por más de 30 años.