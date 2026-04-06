PLD propone una discusión nacional para enfrentar deterioro de recursos naturales en el país

Para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), las amenazas que atentan contra la seguridad de los espacios medioambientales situados en el territorio dominicano son causadas por un aspecto principal: la ausencia del seguimiento, control y autoridad ambiental efectiva de las autoridades gubernamentales.

El pasado 27 de enero, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció que había alcanzado un “hito histórico” tras haber entregado 6,500 permisos ambientales en 2025, superando los 658 emitidos en 2019. Esto "refleja", según las autoridades, la eficiencia administrativa.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del PLD considera que la tramitación acelerada de permisos puede ocasionar riesgos, ya que el “Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes”.

“El problema, por tanto, no es la existencia de permisos y licencias. El problema es la ausencia de seguimiento, control y autoridad ambiental efectiva. Diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental”, así lo expresó el titular de ese órgano, Alfonso Ureña, en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD.

El dirigente morado utilizó de referencia denuncias sobre daños registrados a humedales y manglares ubicados en Las Terrenas, municipio de la provincia Samaná, causados supuestamente por un proyecto inmobiliario.

Asimismo, mencionó el caso de las barcazas instaladas “en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua”, provocando así “interrogantes legítimas” sobre la aplicación rigurosa de la Ley 64-00 que regula el medioambiente en el país y afecta “la confianza pública en las instituciones encargadas de su protección”.

No obstante, Ureña aseguró que la preocupación no surge únicamente por “percepciones políticas o sociales”, ya que el informe GEO República Dominicana elaborado en 2024 por el Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre el deterioro detectado en los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad debido al crecimiento económico del país.

“El propio informe reconoce que una parte importante del territorio nacional enfrenta altos niveles de vulnerabilidad climática, lo que exige fortalecer las políticas de adaptación, protección de cuencas hidrográficas y conservación de áreas protegidas”, expresó.

Es por esta razón que la organización política opositora entiende que es imprescindible “abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental” para fortalecer la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento del marco legal regulatorio.

“La República Dominicana no puede seguir por un camino donde desarrollo y protección ambiental se perciban como incomp naturales y una política ambiental sostenible”, dijo Ureña.

La agrupación política considera que la población dominicana necesita “claridad en el rumbo, coherencia en las decisiones y una autoridad ambiental capaz de proteger, con firmeza y responsabilidad, el patrimonio natural”.

En el encuentro con la prensa también le acompañaron a Ureña el miembro del Comité Político, Elías Cornelio, así como los subsecretarios Ricardo García, Carolina Abreu, Óscar Mariñez, Francis López, Arturo Santos y Dolkin Encarnación y los miembros del Comité Central Horacio Mazara, Geovany Arias y Andrés Gómez.