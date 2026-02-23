FP acusa al PRM de hacer negocios con los programas sociales del Gobierno

A cuatro días de que ell presidente Luis Abinader realice su sexta rendición de cuentas, la Fuerza del Pueblo (FP) presentó este lunes una lista de cuestionamientos y preocupaciones que espera sean atendidas por el Gobierno.

Además de contradecir las cifras que reflejan para el Gobierno una mejoría en la economía del país, la entidad política aprovechó la ocasión para destacar el “deterioro” de los programas sociales gubernamentales.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional de la FP, el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, aseguró que la gestión gubernamental ha destruido los programas sociales, utilizándolos para hacer negocios.

“Estamos hablando de un cartel porque han destruido todos los programas sociales; el gabinete social lo destruyeron para hacer negocios”, precisó.

Es por esta razón que identifica al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como un cartel, alegando que sus dirigentes se han organizado para beneficiarse de las iniciativas sociales del Poder Ejecutivo.

“Así se define un cartel: no están protegiendo socialmente al país, lo que están haciendo es negocios con los programas sociales que los han destruido”, expresó el integrante de la Dirección Política.

¿Ustedes tienen las tres calientes del día aseguradas con 125 pesos?

Esta fue la pregunta que le hizo Alburquerque a los periodistas presentes antes de explicar su versión sobre el estado económico social del país, con el cual busca desmontar las cifras de logros del Gobierno.

Para responderla, Alburquerque reveló que le consultó a “Google”, como ha hecho en los últimos meses el presidente Abinader para recordarle su pasado a las organizaciones políticas opositoras.

“Como a los señores del palacio les gusta mucho y nos han recomendado que consultemos a Google, pues resulta que la (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) FAO dice que en República Dominicana se necesitan 9,000 pesos mensuales para poder obtener una dieta alimenticia”, afirmó.

Alburquerque dijo que el Gobierno ha sostenido que “más de dos millones de dominicanos salieron de la pobreza y que la pobreza extrema solo alcanzaba un 9“.

“¿Con qué parámetros está midiendo el cartel del cambio la pobreza en este país de Alicia de las maravillas?”, precisó.

Alburquerque entiende que “la pobreza no ha bajado”, sino que "se redefinió hacia abajo el estándar con que se medía”.

“Cuando se baja la vara, el salto parece más alto, pero en realidad no ha cambiado. La gente sigue haciendo malabares con los chelitos para llegar a fin de mes”, afirmó.

Considera que las estadísticas del Gobierno simplemente mejoran al país en papel, “maquillando los números para hacernos ver que estamos en las mejores condiciones”.

“Al cartel del cambio le molesta la verdad, pero lo cierto es que han destruido todos los programas sociales para convertirlos en negocio”, puntualizó.

Indexación salarial y seguridad social

Por otro lado, la FP reiteró su postura con relación a la indexación salarial, la cual debería realizarse cada año para adecuarlo con el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de ese partido, Nelsida Marmolejos, lamentó el impacto negativo que tiene para los trabajadores la falta de ajuste en el sueldo de quienes reciben más de RD$34,000.

Mientras que el secretario de Seguridad Social está convencido de que el pasado año representó un período de retrocesos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social por el “incumplimiento de disposiciones fundamentales contenidas en la Ley 87-01 y en la Ley 13-20”.

Caamaño sostuvo que aún no se ha producido la actualización integral del marco legal del sistema, a pesar de que la ley establece plazos claros para su revisión.