Paliza pide a alcaldes liderar la “última milla” para lograr meta de hambre cero

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, instó este viernes a los alcaldes del país a liderar la “última milla” para lograr una de las metas más ambiciosas del gobierno de cara a 2028: alcanzar el hambre cero.

Paliza aseguró que República Dominicana se encuentra “muy cerca” de alcanzar ese objetivo.

Al dirigirse a los alcaldes y alcaldesas del país en un acto celebrado en la Liga Municipal Dominicana (LMD), Paliza explicó que, según los índices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al inicio de la actual gestión el 8.7% de la población dominicana estaba en estado de subalimentación.

“En el último informe de la FAO, publicado a mediados del año pasado, República Dominicana había pasado a 3.6% de la población. Habíamos tenido una considerable reducción del hambre en estos últimos cinco años de gestión”, afirmó.

El funcionario recordó que un país es certificado con hambre cero cuando logra reducir la subalimentación a menos de 2.5% de su población.

“Entiéndase que estamos muy cerca de lograrlo como país. Estamos justo ahí”, dijo.

Sin embargo, advirtió que el tramo final requiere un trabajo más preciso.

“La última milla obliga a que seamos más precisos, que seamos más certeros. Ya no bastan las grandes políticas nacionales, sino que hay que hacer un esfuerzo casi profiláctico para identificar dónde está el hambre y cómo podemos atacarla, allí donde se encuentra”, sostuvo.

Por ello, pidió la colaboración de los ayuntamientos a escala nacional: “Necesitamos de la mano amiga de ustedes: los alcaldes y alcaldesas de todo el territorio nacional, porque el primer contacto de la gente con el Estado son los ayuntamientos”, indicó.

Paliza señaló que los alcaldes conocen mejor que nadie la realidad de sus comunidades y las familias que necesitan un plato de comida en un momento determinado.

El ministro detalló que la reducción del hambre ha sido resultado de varias medidas. Entre ellas, mencionó que los comedores económicos se han multiplicado por cuatro y ya superan los 130 en el país, con la meta de instalar uno en cada municipio.

También subrayó que el programa Aliméntate, a través de las tarjetas de Súperate, ha duplicado la cantidad de beneficiarios, superando el millón y medio de familias. Además, el monto del subsidio fue aumentado a 1,650 pesos mensuales.

Agregó que en los últimos cinco años los salarios han subido más de 30% y que se han tomado medidas para mantener la inflación dentro del rango meta.

En el sector agropecuario, afirmó que más del 85% de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente. Indicó que el gobierno ha entregado semillas de alta calidad, ha preparado tierras de forma gratuita y ha subsidiado fertilizantes cuando los precios internacionales se han elevado.

Paliza adelantó que el gobierno contactará a alcaldes de manera particular para ejecutar planes específicos en los territorios identificados en el mapa de la pobreza.

“Cada territorio es distinto al otro. Cada uno tiene sus propias realidades y sus propias condiciones”, dijo, y reiteró que los alcaldes serán “estratégicamente y esencialmente necesarios” para alcanzar la meta nacional de hambre cero.

Brasil, país de referencia

Las declaraciones del ministro de la Presidencia se producen dos días después de que el exdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, dictara una conferencia sobre la “Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: experiencia de Brasil” en el Palacio Nacional.

El gobierno dominicano ha estado tomando notas de la experiencia de Brasil como referente para avanzar hacia el hambre cero.

Brasil logró una reducción importante del hambre en 2023, al caer un 85% la inseguridad alimentaria severa, según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024” de las Naciones Unidas.

En República Dominicana, casi medio millón de familias han salido del hambre en 2025, según declaraciones del ministro de la Presidencia.