Danilo Medina asegura condiciones están dadas para que el PLD regrese al poder

El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró que las condiciones están dadas para que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) regrese al poder, afirmando que el Gobierno actual se "deteriora cada día más".

Asimismo, afirmó que el Gobierno va perdiendo al apoyo de la población dominicana, aseverando que esta "reconoce se equivocó al votar por el PRM".

Medina esta proclama tras juramentar alrededor de 500 subsecretarios y subsecretarias, agrupados en tres secretariados la tarde del jueves en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Aprovechó el escenario para afirmar que el Partido de la Liberación Dominicana ya está compitiendo por el primer lugar de la preferencia en el electorado dominicano.

Exhortó a los nuevos subsecretarios y subsecretarias a que valoren la posición que tienen y comiencen a trabajar porque hoy inicia su carrera de dirigentes nacionales.

“Ustedes van a alcanzar la categoría de dirigentes con el trabajo, ustedes pueden tener todos los títulos que quieran pero si no trabajan no alcanzan esa categoría”, explicó el también presidente del PLD al cerrar el acto de juramentación de los integrantes de Secretarías y Comisiones del Comité Central

Además de exhortarlos a trabajar, Medina hizo un llamado a la unidad de los peledeístas.

"Cuando venga el proceso para escoger al próximo candidato del PLD, que será el presidente de la República, no se peleen y no se sectarizen, no odien a un compañero porque no está apoyando a un candidato suyo, cada quien tiene la libertad de apoyar al candidato que entienda lo puede hacer mejor”, dijo.

“Pero cuando gane un candidato, que aquí todo el mundo esté listo para ponerse la gorra de ese candidato que ganó y venderlo en todos los rincones del país”, agregó.

“No hay quien le gane a nuestra organización en todos los ámbitos, en salud, educación, agropecuaria, energía, transporte, empleos, disminución de la pobreza, en todo el PLD es el campeón de la República Dominicana y ustedes tiene que salir a las calles a exhibir los títulos que tenemos bien ganados en los gobiernos de nuestro partido”, enfatizó.

Johnny Pujols, secretario general, le antecedió a Medina en sus palabras, motivando a los dirigentes asumir las responsabilidades asignadas y que honren la posición que le confía la dirección del partido y que ayuden al partido a construir, desde esa posición el futuro del país.

Sugirió a los nuevos subsecretarios y subsecretarias asumir tareas concretas en el territorio y dijo que la Línea Organizativa y Electoral es una tarea compartida de todo el liderazgo del partido.

Dijo que no pueden estar en el máximo nivel de liderazgo asumiendo secretarías y subsecretarías y no entregarse al trabajo en el territorio.

"El partido está vivo en la medida en que sus organismos funcionan y funcionan bien", indicó.

Son 47 secretarías y comisiones de trabajo del Partido de la Liberación Dominicana pertenecientes a los tres secretariados: Orgánico, Partido Sociedad y Políticas Públicas.

Doce son los subsecretarios y sus subsecretarías integrantes de cada uno de los órganos de trabajo, como se definen las secretarías y comisiones del Comité Central.

Rubén Bichara, en su calidad de coordinador de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa Electoral (LOE), motivó a los participantes a sumar a sus responsabilidades las del trabajo en los recintos y colegios electorales.

Bichara recordó que el PLD inició designando sus estructuras como departamentos y que luego pasaron a ser secretarías y comisiones y que en cada congreso se fueron sumando estructuras con esas características en las medidas que se sumaban responsabilidades.

Los subsecretarios y subsecretarias se colocaron de pie, mientras se mencionan sus secretarias y luego de manera colectiva el Presidente Danilo Medina le tomó el juramento.

Los subsecretarios y subsecretarias recibirán una certificación de su elección que de manera simbólica fue entregada por el Presidente Danilo Medina, Johnny Pujols, Temístocles Montás, Zoraima Cuello, Radhamés Camacho y Mayobanex Escoto a Miledys Núñez, subsecretaria de organización, Rafaela Novas, de Asuntos Magisteriales, Mayra Mota, de Obras Públicas y Miguel Ángel Rosario de la Juventud.