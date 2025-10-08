Fuerza del Pueblo y PLD enfrentan Abinader por versión sobre endeudamiento del país

Dirigentes de los opostores partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) salieron ayer al frente a la versión ofrecida por el presidente Luis Abinader sobre el endeudamiento del país, y que el 80% ha sido para “pagar lo de ellos”.

El economista Daniel Toribio, exministro de Hacienda y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de FP, afirmó que las declaraciones del presidente Abinader,, no se corresponden con los datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda.

Toribio explicó que entre 2020 y 2025 el Gobierno dominicano ha requerido en promedio RD$365 mil millones anuales en financiamiento total, lo que equivale a RD$2.2 billones en cinco años.

Dijo que de ese monto, las denominadas aplicaciones financieras, que son los recursos usados para amortizar o refinanciar deudas previas, representan apenas RD$564 mil millones, es decir, un 25.6% del total.

“El otro 74%, más de RD$1.6 billones, se ha utilizado para cubrir déficits fiscales, pagar subsidios y mantener el gasto corriente del Estado. No se ha destinado a obras de infraestructura ni a inversión productiva”, indicó.

En adición, Toribio precisó que una parte de esas amortizaciones es de deudas contraídas por esta administración, “por lo que debemos afirmar que más del 80 % del financiamiento no se dedica a pagar deudas de otras administraciones. La realidad es que el país sigue endeudándose para sostener su presupuesto diario, no para reducir su deuda ni para generar desarrollo sostenible”, dijo.

Toribio señaló que la FP seguirá insistiendo en una política fiscal más responsable y transparente, que oriente el endeudamiento hacia proyectos de infraestructura, empleo y productividad.

PLD dice maquilla números

Mientras el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, desmintió las declaraciones del presidente Abinader, sobre el pago de compromisos heredados de las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X (Twitter), Jiménez explicó, con base en datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Crédito Público y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), que esa afirmación “no se corresponde con la realidad fiscal ni con los registros oficiales”.

En su hilo titulado “1 minuto, 3 mentiras”, el exministro afirmó: “Es falso que el endeudamiento haya sido mayormente para pagar deuda vieja, falso que el gobierno haya reducido la deuda como porcentaje del PIB y falso que sea el único gobierno donde se ha reducido deuda porcentual”.

Sostuvo que de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Crédito Público, entre septiembre de 2020 y agosto de 2025 el Gobierno ha desembolsado US$38,302 millones, de los cuales US$17,660 millones fueron para amortizar deuda anterior y US$18,991 millones a nuevo endeudamiento neto.

El economista explicó que si el dinero tomado en préstamos se destinara exclusivamente al pago de deuda vieja, el saldo total no aumentaría, pero las cifras evidencian lo contrario.Ilustró su argumento con un ejemplo simple: “Si debo 100 pesos y tomo 50 prestados, debo 150. Si uso los 50 para pagar deuda vieja, vuelvo a deber 100. Pero si solo pago 20, mi nueva deuda es 130; es decir, aumento neto de 30”.

Jiménez también señaló que la supuesta reducción de la deuda como porcentaje del PIB, presentada por el gobierno como logro, no se debe a un manejo prudente de las finanzas públicas, sino a un efecto estadístico provocado por el rebote económico posterior a la pandemia. En 2020, con la economía cerrada por COVID-19, el PIB cayó y el indicador deuda/PIB se disparó a 56.5 %. En 2021, al reabrirse la economía, el PIB aumentó y el indicador bajó a 50.4 %, mientras que en 2024 se ubica en 46.2 %, reflejando el crecimiento del denominador, no una reducción real del endeudamiento.

También se refirió al tema el miembro del Comité Político y aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, acusó al Gobierno de intentar “maquillar los números” en vez de asumir su responsabilidad en el incremento del endeudamiento externo.

Dijo que el propósito de la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consiste en confundir a la ciudadanía con discursos propagandísticos, en lugar de encauzar por el camino correcto el manejo de las finanzas públicas.

García afirmó que la realidad es que la administración gubernamental ha incrementado la deuda pública en más de un 7% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), contrario a lo que dijo el presidente Luis Abinader.

Lo que dijo Abinader

El pasado lunes el presidente Abinader resaltó en La Semanal con la Prensa, que 80% de los recursos económicos tomado en esta gestión administrativa es “para saldar” la deuda que las pasadas administraciones le dejaron.

Dijo los números estaban ahí y que se atrevan a discutirlo. También que de agosto de 2020 a agosto de 2025, en términos porcentuales, bajó de 49.7 a 46.9, y es el único Gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativo.