Procuradora ordena investigar caso de cinco hombres abatidos por la Policía en Santiago

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director general de Persecución del Ministerio Público y a la fiscal de Santiago para que encabecen las investigaciones en torno a las circunstancias en las que cinco hombres fueron abatidos por agentes de la Policía Nacional la tarde del pasado miércoles, en una plaza comercial de La Barranquita.

Reynoso envió una comunicación al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución, y a la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, en la que les solicita realizar las indagatorias de lugar para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme al resultado de la misma”.

Los fallecidos fueron identificados por la Policía como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladímir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez de Santiago.

Según declaraciones del vocero de la Policia, Diego Pesqueira, los fallecidos poseían antecedentes penales y estaban vinculados a delitos como robo a mano armada, narcotráfico y tráfico de armas.

El hecho se produjo en una plaza ubicada en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, de Santiago, en la que, según informes de la Policía Nacional, se produjo una balacera entre el grupo de civiles y sus agentes, en la cual resultó herido el cabo Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esa provincia.

Pesqueira reveló que en el lugar se ocuparon cinco armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15 calibre 5.56, una ametralladora tipo Uzi, un revólver y dos pistolas, así como más de 40 cápsulas.

Durante el hecho, huyó del lugar un hombre al que los agentes perseguían.