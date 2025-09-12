Familiares de muertos en tiroteo de Santiago: "No fue un enfrentamiento, fue una ejecución"

Familiares de José Vladimir Valerio Estévez, propietario de la peluquería "Valerio Barber shop", y de Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, quienes murieron en un tiroteo en una plaza de la avenida Olímpica de Santiago, solicitaron a las autoridades que aclaren los hechos y limpien los nombres de sus parientes.

Aseguran que las víctimas no tenían vínculos con las otras tres personas que fallecieron en el incidente y cuestionan la versión oficial de un intercambio de disparos.

Rafael Valerio Estévez, familiar de José Vladimir, calificó el suceso como una "ejecución planificada" y no un enfrentamiento.

Acusó a la policía de actuar de forma irregular al irrumpir en un edificio con múltiples negocios y familias.

"Ellos sabían quiénes eran los delincuentes. ¿Por qué no reforzaron con otra unidad y rodearon el lugar? No, porque el objetivo fue mandarlos a matar a todos los que estuvieran ahí", expresó.

Críticas a la acción policial

El familiar afirmó que José Vladimir, el peluquero, no estaba armado e intentó identificarse como barbero antes de ser abatido. "Cuando levantó la mano dijo: 'Yo soy barbero, no me maten', y de inmediato le emprendieron a tiros. Al prestamista que estaba a su lado también lo mataron. Eso no fue un enfrentamiento, fue una ejecución", declaró.

Asimismo, Valerio Estévez acusó a los agentes de manipular la escena, colocar armas de manera "inverosímil" y llevarse los videos de seguridad (DVR) del edificio.

Sobre esto último, añadió con ironía: "Le agradecemos a la Policía que se llevara los DVR, porque eso es autoincriminación. Ya el Ministerio Público tiene potestad para investigar".

También reprochó las declaraciones del vocero de la policía, a quien acusó de vincular a su pariente con hechos delictivos de forma "a la ligera" y sin esperar el resultado de una investigación.

A pesar de sus denuncias, el familiar confía en que el Ministerio Público esclarecerá lo ocurrido y habrá consecuencias.

"Esto no se va a quedar así. Sabemos que hay policías serios, pero también hay un grupito que se ha dedicado a matar y a fabricar expedientes. Esos tiempos pasaron", afirmó.

Una viuda exige justicia

Eslayne Agramonte, esposa de Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, el cliente que falleció, exigió a las autoridades que digan la verdad y defiendan la inocencia de su esposo y de los demás jóvenes involucrados.

Con visible indignación y entre lágrimas, la viuda cuestionó que se les señale como delincuentes.

"Nosotros, los familiares, queremos que el vocero diga la verdad. ¿Dónde están las fichas de Julio Víctor Gómez y de los demás, si nunca han tenido problemas con un Dicrim?", expresó Agramonte, y añadió que su esposo y sus amigos solo fueron a la peluquería "a pelarse, como siempre lo hacían".

La viuda denunció que se trató de una "masacre" y que se están inventando pruebas para justificar las muertes.

"Que no pongan armas de fuego para justificar la muerte de inocentes. La Policía mata a cualquiera y le coloca un arma para decir que hubo un intercambio. ¿Dónde está el policía herido que dicen que hubo?", cuestionó.

Agramonte concluyó pidiendo justicia y que se limpie el nombre de las víctimas. "La Policía está para proteger, no para matar y después inventar historias. Queremos que se diga la verdad y se limpie el nombre de nuestros familiares", afirmó.

Los familiares se manifestaron mientras retiraban los cuerpos de las víctimas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Santiago.

El pasado miércoles, cinco personas fallecieron tras el enfrentamiento entre civiles y miembros de la Policía Nacional.