La Policía Nacional identificó a los cinco hombres que fallecieron tras un enfrentamiento a tiros con las autoridades en una plaza del sector La Barranquita de la provincia Santiago, a quienes vincula al narcotráfico, robo y otros delitos.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que los occisos son Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimil Valerio Estévez, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Video Policía identifica fallecidos en tiroteo en Santiago



Varios de estos, según la Policía, poseían antecedentes penales y estaban vinculados a delitos como robo a mano armada, narcotráfico y tráfico de armas.

Pesqueira reveló que en el lugar se ocuparon cinco armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15 calibre 5.56, una ametralladora tipo Uzi, un revólver y dos pistolas, así como más de 40 cápsulas.

También, fueron retenidos tres vehículos: un Kía K5 blanco, un Mazda blanco y un Honda Civic gris.

El portavoz de la Policía declaró que en medio del tiroteo resultó herido el cabo policial, John Andy Encarnación, quien fue trasladado con vida a un centro médico. Por el momento no se tienen detalles actualizados sobre su estado de salud.

La Policía confirmó, además, que uno de los señalados, Ronny Abel Sánchez, alias “Mudita”, logró escapar del lugar donde ocurrió el tiroteo, por lo que las autoridades trabajan en su captura.

Pesqueira apuntó que la escena del enfrentamiento continúa bajo levantamiento de la Policía y el Ministerio Público, en busca de otras evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y que más adelante se ofrecerán más detalles.