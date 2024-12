Fuerza del Pueblo y Domínguez Brito piden esclarecer caso cargamento droga

A raíz de las declaraciones del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sobre el contenedor que habría sido contaminado con drogas en República Dominicana, el vicesecretario de la Fuerza del Pueblo (FP), Rolando Rosado Mateo, aseguró que las autoridades deben poner el ojo a la zona norte del país, específicamente en Puerto Plata.

Rosado Mateo, también expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puntualizó que la atención hacia esa zona debe ser no por la salida de las sustancias ilícitas, sino por la entrada al país.

“Como organización, que tenemos presencia a nivel nacional e informaciones que nos han estado llegando, refieren movimientos bastante extraños en esa zona, en donde de manera particular no podemos dar nombres de fuentes ni nada por el estilo. Se ha visto cantidad considerable de jeepetas acompañadas de vehículos, camiones, etc., próximo a la costa, haciendo una clase de movimientos que no se corresponde con cargar pescados”, expresó.

El general retirado precisó que hay muchas preguntas sin responder por parte de las autoridades competentes. Asimismo, cuestionó por qué el cargamento fue quemado en un tiempo récord de 48 horas y dónde está el sistema de cámaras de rayos X que se instalaría en el Puerto Multimodal Caucedo.

“Este es un tiempo récord que despierta muchas interrogantes. ¿Por qué la prisa en destruir una evidencia tan importante? Es importante que las autoridades ofrezcan respuestas claras”, señaló.

En febrero del 2023, la Dirección General de Aduanas (DGA), DP World Caucedo y la DNCD, hicieron un anuncio luego de un acuerdo para implementar nuevos protocolos de chequeos de los contenedores que entren y salgan del puerto.

La incautación fue de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal de Caucedo, ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

“Por la cantidad del cargamento de droga y de cómo entró al territorio dominicano refleja que hay una estructura que transporta esa droga y que no es la primera vez”, dijo.

Ante la falta de respuestas claras, la Fuerza del Pueblo propuso la creación de una jurisdicción judicial especializada en tráfico y consumo de drogas, con tribunales dedicados a tratar casos complejos relacionados con el narcotráfico.

Domínguez Brito

Francisco Domínguez Brito, Exprocurador general de la republicaLD

Mientras el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, exhortó a las autoridades a ofrecer explicaciones claras sobre el origen del cargamento de 9,889 kilos de droga incautado en el Puerto Multimodal Caucedo, del municipio de Boca Chica.

El dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destacó la importancia de la cooperación entre la DNCD, la DEA y organismos internacionales para enfrentar el narcotráfico.

Sostuvo que el decomiso de toneladas de droga representa un golpe significativo contra el crimen organizado, pero que sin embargo, la lucha no puede quedarse ahí, ya que la ciudadanía necesita respuestas claras.

El también exsenador destacó que el narcotráfico es un problema global que requiere un enfoque coordinado entre naciones y que la colaboración entre la DNCD, la DEA y otros organismos regionales es crucial para desmantelar las redes internacionales.

Manifestó que esta incautación debe servir como un punto de partida para investigaciones que permitan identificar no solo a los responsables locales, sino también a los actores principales fuera de las fronteras.

Destacó las contradicciones que han surgido, ya que países como Guatemala y Honduras, señalados como posibles puntos de origen, han negado cualquier conexión, dejando interrogantes sobre cómo y dónde se cargó la droga.

“Estas lagunas generan dudas, y solo con información precisa y transparente se puede garantizar la credibilidad de las instituciones encargadas de combatir este flagelo”, expresó Domínguez Brito.

Destacó la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y control en puertos, aeropuertos y fronteras. “Cada cargamento de droga que logra entrar al país pone en evidencia fallas en los controles. Es urgente fortalecer nuestra tecnología de monitoreo y capacitar al personal para evitar estas brechas en el futuro”, indicó.

Investigación y caso complejo

El Ministerio Público prepara la medida de coerción sobre los responsables de permitir la entrada del cargamento al país. Aunque no se han revelado nombres, hay unas 15 personas bajo investigación y declararon el caso complejo.

Lucha contra el narcotráfico

Domínguez Brito pidió unidad y compromiso en la lucha contra el narcotráfico. “Este no es un tema de un solo gobierno o institución. Es un desafío nacional que requiere de la colaboración de todos los sectores del país, así como de nuestros aliados internacionales”.