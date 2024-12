Fuerza del Pueblo dice que autoridades deben poner atención a Puerto Plata por casos de drogas

A raíz de las declaraciones del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sobre el contenedor que habría sido contaminado con drogas en República Dominicana, el vicesecretario de la Fuerza del Pueblo (FP), Rolando Rosado Mateo, aseguró que las autoridades deben poner el ojo a la zona norte del país, específicamente en Puerto Plata.

Rosado Mateo, quien también fue expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puntualizó que la atención hacia esa zona debe ser no por la salida de las sustancias ilícitas, sino por la entrada de la misma al país.

“Como organización, que tenemos presencia a nivel nacional e informaciones que nos han estado llegando, refieren movimiento bastante extraños en esa zona, en donde de manera particular no podemos dar nombres de fuentes ni nada por el estilo. Se han visto cantidad considerables de jeepetas acompañadas de vehículos, camiones, etc., próximo a la costa, haciendo una clase de movimientos que no se corresponde con cargar pescados”, expresó.

El general retirado precisó que hay muchas preguntas sin responder por parte de las autoridades competentes. Asimismo, cuestionó por qué el cargamento fue quemado en un tiempo récord de 48 horas y dónde está el sistema de cámaras de rayos X que se instalaría en el Puerto Multimodal Caucedo.

“Este es un tiempo récord que despierta muchas interrogantes. ¿Por qué la prisa en destruir una evidencia tan importante? Es importante que las autoridades ofrezcan respuestas claras”, señaló.

En febrero del 2023, la Dirección General de Aduanas (DGA), DP World Caucedo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), hicieron un anuncio luego de un acuerdo para implementar nuevos protocolos de chequeo de los contenedores que entre y salga del puerto.

La incautación fue de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal de Caucedo, ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

“Por la cantidad del cargamento de droga y de cómo entró al territorio dominicano refleja que hay una estructura que transporta esa droga y que no es la primera vez”, dijo.

Ante la falta de respuestas claras, la Fuerza del Pueblo (FP) propuso la creación de una jurisdicción judicial especializada en tráfico y consumo de drogas, con tribunales dedicados a tratar casos complejos relacionados con el narcotráfico.

Por su parte, el Ministerio Público prepara la medida de coerción sobre los responsables de permitir el acceso de la entrada del cargamento al país.

A pesar de no mencionar los nombres de los implicados, hasta el momento unas 15 personas están siendo investigadas en torno al caso.

