Leonel le responde al presidente Abinader

El expresidente Leonel Fernández consideró ayer que el presidente Luis Abinader incurrió en falsedades e inexactitudes al jugar su participación como observador en las recientes elecciones en Venezuela y cuando destacó que se opuso a la vacunación contra el Covid-19.

“En primer lugar, no es cierto que haya vertido crítica alguna a su postura con respecto al caso de Venezuela”, dijo Fernández sobre lo expuesto por Abinader en el marco de su programa, LA Semanal.

Precisó que en su condición de observador de las elecciones venezolanas, tuvo la oportunidad de reunirse con los candidatos presidenciales, incluyendo, en dos ocasiones, con el principal candidato opositor, Edmundo González.

Fernández destacó que, para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral.

Refiere que en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, enfatizaron en el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestaciones de violencia, que provocan muerte, destrucción, desestabilización y dolor.

También planteó que solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, tal como han sugerido el Secretario General de la ONU y el Centro Carter, garantizar la transparencia del proceso electoral, publicando la totalidad de las actas de escrutinio, desagregadas por centros y mesas de votación.

Fernández dijo que, a partir de esa última sugerencia, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral.

“Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y otros gobiernos de la región, no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela”, expresa en su declaración.

Dijo que Abinader falta a la verdad cuando “quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano, y él, el presidente Abinader, a la democracia”.

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al gobierno y al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) de montar una campaña mediática en su contra por la gestión de observación electoral que realizó en Venezuela.

Recordó que igual gestión llevó a cabo en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID

Fernández también rechazó lo referido por el presidente Abinader de que se opuso a la segunda dosis de vacunación durante la época del Covid-19, tras precisar que incluso se vacunó en las dos ocasiones en que hubo disponibilidad para ello.

Dijo que su oposición fue a la aplicación de la tercera dosis de vacuna contra el Covid, en coincidencia con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de las vacunas disponibles contra la enfermedad.

Aclaró que su oposición a la tercera dosis de vacuna, no obedeció a un afán de oposición, sin justificación alguna, sino que era conforme a lo que decían las dos más importantes organizaciones sanitarias del mundo.

“El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno poner en riesgo la salud del pueblo dominicano, solo, tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar”, declaró.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Fernández también aclaró que en la reforma constitucional del año 2010, no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial.

“Primero, porque en la Constitución que se estaba reformando, no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió”, añadió el líder político.

Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, dijo que ha observado con sorpresa que en el proyecto enviado ayer al Senado de la República, se afirma en varios considerandos que el objetivo es “consolidar” y “reforzar” la autonomía constitucional del Ministerio Público.

“Nos preguntamos: ¿Es posible consolidar y reforzar lo que no existe?”, indica Fernández en su respuesta a Abinader, a quien expone que ese punto “afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas”.

Fernández declaró que tampoco está de acuerdo con uno de los párrafos finales de la carta de motivación que envió Abinader al Senado de la República, en el cual afirma que su propuesta se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana.

“No creo, con toda franqueza, señor presidente, que eso pueda ser admitido o aceptado ni siquiera por cualquier incipiente estudiante de derecho”, añadió el expresidente y líder de la FP.