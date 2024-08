Leonel se defiende de acusaciones de Abinader en La Semanal

El exmandatario Leonel Fernández, se defendió de las acusaciones y señalamientos realizados por el presidente Luis Abinader, donde quien señaló que el exjefe de Estado apoya el “régimen” de Nicolás Maduro y no ha apoyado ninguna de las iniciativas del Gobierno.

A través de un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación, Fernández señaló que durante su labor como observador de las elecciones del 29 de julio que su tarea era “mantener una posición imparcial” para que los dos candidatos le tuvieran “confianza” durante el proceso.

Además, agregó que tanto él como el expresidente de Colombia Ernesto Samper pidieron también la publicación de todas las actas de las mesas de votación para que sean verificadas.

“Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región, no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República, cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano, y él, el presidente Abinader, a la democracia”, expresó Fernández mediante el comunicado.

En el mismo documento, el expresidente señaló que él no fue quien eliminó la figura del “nunca jamás” de la Constitución en la reforma del 2010, como lo dijo Abinader.

“Primero, porque en la Constitución que se estaba reformando, no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió”, manifestó Fernández.

Con relación al señalamiento de que este no estuvo de acuerdo con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19, el tres veces presidente de la República indicó que la que no compartió fue “la tercera dosis y no la segunda”.

Fernández explicó que sus razones para oponerse a esa tercera dosis era porque a esa fecha “no existía” una evidencia media que señalara que esta fuera necesaria.

“El azar y la protección divina permitieron que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno poner en riesgo la salud del pueblo dominicano, solo, tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar”, añadió el mismo.