Amparo Custodio renuncia a vicealcaldía de La Vega y no asumirá el cabildo ante la salida de Kelvin Cruz

La vicealcaldesa de La Vega, Amparo Custodio, renunció a su cargo, lo que la excluye de ser alcaldesa de ese municipio, tras la designación del síndico Kelvin Cruz como ministro de Deportes y Recreación.

A través de un comunicado, la dirigente del Frente Amplio indicó que a pesar de que la ley la faculta para ser quien gestione la alcaldía por los próximos cuatro años, no busca "despojar a los perremeístas ni a los munícipes de la Vega de un cargo en el que no fue electa legítimamente".

"Ni directa ni indirectamente, me prestaré a despojar a los perremeístas, ni a los munícipes de La Vega, del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde. Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la Alcaldía", cita la comunicación, que fue leída en conferencia de prensa junto a María Teresa Cabrera, presidente del Frente Amplio y de Heidi Adon, secretaria general.

En ese sentido, Custodio renunció de manera “formal y sin condiciones” a su cargo, dejando "paso a la institucionalidad de que decidan quienes ocuparan la alcaldía y vicealcaldía de La Vega".

La profesora de profesión expresó además que su candidatura fue parte de la fórmula electoral que encabezaba Cruz, no obstante, subrayó que el electorado votó precisamente por él y ella no se postuló a otra candidatura en el Estado.

Asimismo, precisó que los militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) votaron por uno de los suyos, aclarando en ese sentido que no pertenece a las filas del oficialismo y que tampoco pretende hacerlo en el futuro.

“Los votantes del PRM eligieron a uno de los suyos para dirigir la Alcaldía, y debo ser clara: nunca he pertenecido a las filas del PRM, ni tengo la intención de hacerlo en el futuro”, dijo.

Indicó que no llegó a la vicealcaldía como un golpe de suerte, sino que se trató de un trabajo de un trabajo constante y compromiso con la comunidad, resaltando su puesto como regidora de 1998 a 2002, presidenta del Concejo de Regidores y funciones administrativas.

Declaración completa

En relación con la reciente renuncia del alcalde Kelvin Cruz para asumir su nuevo rol como Ministro de Deportes, quiero hacer de público conocimiento la siguiente declaración:

Como resultado de esta renuncia, me corresponde, conforme a la ley, asumir la Alcaldía de La Vega. No obstante, deseo exponer con claridad mi postura al respecto.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) presentó a Kelvin Cruz como su candidato a la Alcaldía, y fue él quien recibió el respaldo de los votantes de La Vega. Mi candidatura a Vicealcaldesa fue parte de esa fórmula electoral, y mi apoyo a Kelvin Cruz se fundamentó en su gestión anterior, que siempre consideré ética y ejemplar.

Es importante subrayar que el electorado votó específicamente por Kelvin Cruz para Alcalde, y por mí como su compañera de fórmula para la Vicealcaldía. No fui candidata para otra posición dentro del Estado, y probablemente no habría aceptado la candidatura si otra persona hubiera encabezado la boleta.

Los votantes del PRM eligieron a uno de los suyos para dirigir la Alcaldía, y debo ser clara: nunca he pertenecido a las filas del PRM, ni tengo la intención de hacerlo en el futuro.

Durante mi tiempo como Vicealcaldesa, he cumplido cabalmente con mis responsabilidades y los munícipes han reconocido el trabajo arduo que he realizado. He honrado la confianza depositada en mí tanto por el electorado como por Kelvin Cruz. Mi selección para este cargo se basó en mi extensa trayectoria como sindicalista en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como educadora en los niveles preuniversitario y universitario, y como una municipalista comprometida tanto en la teoría como en la práctica.

Estos logros no son fruto del azar, sino del esfuerzo y la dedicación de más de 30 años. Fui regidora electa para el período 1998-2002 y tuve el honor de presidir el Concejo de Regidores durante ese tiempo, donde mi gestión recibió reconocimientos tanto a nivel local como internacional. He desempeñado diversas funciones administrativas, incluyendo la implementación del Presupuesto Participativo Municipal, participación comunitaria, y la dirección de las Olimpiadas Infantiles Municipales de Verano, que ha beneficiado a miles de niños y niñas veganos.

No he llegado a la Vicealcaldía por un golpe de suerte, sino como resultado de mi labor constante y mi compromiso con la comunidad.

Entiendo que, ante la renuncia de Kelvin Cruz, la ley me faculta para asumir la Alcaldía. Sin embargo, considero que mi legitimidad para ocupar dicho cargo es cuestionable.

Para mí, pesa mucho lo legítimo.

Ni directa ni indirectamente, me prestaré a despojar a los perremeístas, ni a los munícipes de la Vega, del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde.

Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la Alcaldía.

Por tanto, renuncio de manera formal y sin condiciones al cargo de Vicealcaldesa, y corresponde que la institucionalidad opere para que se decida quiénes ocuparán en lo adelante la Alcaldía y Vicealcaldía.

Amparo Custodio

19 de agosto, 2024