Expolicía Barbacue: “Haití necesita liberarse de las manos de Estados Unidos, Canadá y Francia”

El jefe de las bandas armadas en Haití "la G-9 y Familia", Jimmy Cherisier (Barbecue), aseguró que su país necesita liberarse de la presión internacional ejercida por Estados Unidos, Canadá y Francia.

Barbecue, quien logró escapar el pasado viernes de un operativo realizado por la Policía Nacional Haitiana (PNH), emitió estas declaraciones a inicios de noviembre mientras era entrevistado por un youtuber canadiense que lo visitaba para conocerlo.

Según la publicación del audiovisual realizada el pasado 13 de noviembre, Barbecue aseguró, a través de otra persona que traducía sus palabras al inglés, que el interés de estos tres países es mantener la inestabilidad social en Haití, para crear una falsa concepción de progreso.

“Estados Unidos, Canadá y Francia quieren mantenernos en este estado para que siempre podamos pensar que sus países son el paraíso”, dijo.

El exoficial de la Policía recordó que el territorio haitiano de la isla que comparte con República Dominicana tiene los recursos suficientes para convertirlos en un desarrollo económico.

A pesar de que reconoció que Haití no cuenta en la actualidad con la tecnología para explotar los bienes, entiende que esto no sería un impedimento para alcanzar este hallazgo en el futuro.

“Tenemos nuestros propios recursos para desarrollarnos en Haití. Tal vez no tengamos la tecnología para explotar, pero si nos dejan solos, encontramos nuestra propia tecnología”, acotó.

Barbecue está convencido de que si se los permiten, “Haití puede convertirse en la perla de la isla” La Española.

Pero, precisamente, cree que este es el motivo que atemoriza a los países desarrollados, ya colocaría en el olvido la relación de amo y esclavo que algunas naciones tienen con el vecino país.

“A eso le tienen miedo. Hoy tenemos una relación de esclavo y amo con estados unidos, Canadá, Francia. Eso es contra lo que estamos luchando”, expresó.

Es por estas razones que Barbecue, según destacó, busca darle una segunda independencia a la República Haitiana, para brindarle una supuesta libertad social.

“Necesitamos darle al país una segunda independencia. Haití necesita liberarse de las manos de Estados Unidos, Canadá y Francia”, manifestó.

De manera específica, Barbecue cuestionó el involucramiento de Canadá en las acciones militares que envía la comunidad internacional, alegando que no sería la respuesta ideal a un país que ha contribuido con su desarrollo por medio de los haitianos.

“No soy un monstruo”

Al responder la pregunta realizada por el entrevistador, reconocido en la plataforma digital como “Chris Must List”, Barbecue fue enfático al garantizar que no es “un monstruo” como lo trasmiten los medios de comunicación locales e internacionales, por sus acciones vandálicas.

“Es normal que me hagan ver como un monstruo porque el sistema aquí es un sistema apestoso y corrupto, y por cualquier medio debemos cambiar. Usan los medios locales e internacionales, solo para destruir mi carácter. Tal como lo hicieron con el expresidente Jovenel Moïse, hasta que lo asesinaron...”, indicó.

Aclaró que “no sabe hacer secuestros, ni matar personas”, solo es una persona que está entregando su vida para ayudar a evolucionar las condiciones en las cuales residen los haitianos.

“Preferiríamos tener agua para todos en lugar de beber champán con un pequeño grupo de personas. No soy una persona inocente si lo fuera, no podría hacer esta pelea. No sé cómo hacer secuestros, robar cosas de la gente, no mato gente por dinero, solo soy una persona que da su vida para ayudar a cambiar las condiciones de vida de la gente”, declaró.

Sin embargo, un comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que al menos 4,544 personas han muerto por la violencia desmedida atribuida a las organizaciones y pandillas criminales, a las cuales pertenece Barbecue, que están siendo enfrentadas por militares y policías enviados por Kenia.

Mientras caminaban por una calle que no se pudo reconocer en el video, Barbecue le indicó al youtuber que, mientras conversaban, se registraba un enfrentamiento a kilómetros entre un equipo que intentaba matarlo entre agentes del cuerpo policial haitiano, miembros de la fuerza militar enviada por Kenia, haitianos hambrientos que acogen la orden por recibir dinero y armas de fuego; y miembros de su cuerpo armado que lo defendían.

Todo esto sucedía mientras caminaba las calles de un pueblo haitiano con plena tranquilidad y sin portar, visiblemente, armas de fuego, ni protección de sus compañeros de causa.

Intervención policial

En el intento de captura que ejecutó la Policía Haitiana en contra de Barbecue, dos varios bandidos murieron por realizar disparos en contra de los agentes. Estos son 'Ti Chinay' y 'Ti Dyab', a quienes se les ocupó un arma Kalashnikov (AK47).

El informe policial reporta los individuos eran miembros activos de la coalición criminal Viv Ansanm y estrechos aliados del jefe de la banda que comanda Barbecue.