Hipólito a Eugenio Cedeño antes de hablar con la prensa: "No repita lo mismo"

Un momento gracioso, algo muy a su estilo, protagonizó este sábado el expresidente Hipólito Mejía, cuando se topó con el diputado de La Romana, Eugenio Cedeño, en los pasillos del Hotel JW Marriot, donde se celebra un seminario internacional que ha organizado el gobernante Partido Revolución Moderno (PRM).

Cedeño, quien ha acaparado los titulares de la prensa nacional por sus polémicas declaraciones sobre Código Penal, la mujer y correcciones a niños, se encontraba en uno de los pasillos principales del hotel cuando fue abordado por periodistas.

En ese instante, cuando el expresidente salía de la actividad, cruzó por detrás de Cedeño y le dijo: "No repitas lo mismo", a lo que el diputado, entre risas, sólo le vociferó: "Presidente...".

Video "No repita lo mismo", dijo Hipólito a Eugenio Cedeño antes de hablar con la prensa



Con esa petición, Mejía se refería a la siguiente declaración que ofreció Cedeño en un programa de televisión: "Si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana de embarazarla a ella… aunque ella no quiera, es mi mujer. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo, y para que se encuera conmigo, para qué duerme conmigo en mi cama…".

El diputado fue citado por el fiscal del PRM, Tony Rodriguez, debido a esas y otras declaraciones.

"El partido se montó en una ola mediática del momento y reaccionó, yo diría, tomada sin meditarlo mucho", dijo a miembros de la prensa.