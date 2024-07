PLD intenta recuperar poderío político con su Décimo Congreso Nacional

Inmerso en una de las etapas más críticas desde su fundación hace 50 años, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el inicio ayer de su Décimo Congreso Nacional con el que procura renovar y fortalecer la estructura partidaria antes de finalizar el presente año.

Con las expectativas de que serán sustituidos Danilo Medina, como presidente, y Charlie Mariotti, en la secretaría general, debido a que anunciaron su no repostulación a esos cargos, este décimo congreso del PLD viene a ser la gran apuesta de los dirigentes para recuperarse de las debacles electorales que han sufrido durante los últimos años. Esto, luego de que perdieran de manera consecutiva en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024, alcanzando en la más reciente, el pasado 19 de mayo, con su candidato presidencial Abel Martínez, tan solo el 10.4% de los votos generales.

Martínez, la ex vicepresidente de la República, Margarita Cedeño, y otros tres altos dirigentes se ausentaron del acto por motivos “personales y familiares”.

“Esta organización ha demostrado que es mucho más grande que cualquiera de sus dirigentes. El PLD es un sentimiento que está arraigado en los campos y sus hogares. Por eso no es fácil terminar con este PLD. Por eso seguirá vivo y se levantará de esta caída con más luz que nunca. A mí no me cabe la menor duda”, dijo Medina.

El expresidente aseguró, ante cientos de militantes congregados en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital, que no hay tiempo para continuar con las quejas sobre las pérdidas electorales, ya que, más que eso, es momento de trabajar para conectar con el electorado.

“Basta de lamentaciones. No hay tiempo para seguir con las quejas o para ver lo que han hecho mal los otros. Es tiempo de acción para conectar nuevamente con la población”, dijo el presidente del PLD.

En respuesta a los constantes señalamientos realizados por el oficialismo y sectores de la sociedad, destacando al PLD como un partido político manchado por la corrupción administrativa, Medina reconoció que algunos dirigentes cometieron errores en el pasado durante las labores gubernamentales.

“El PLD estuvo por debajo de las expectativas de la gente”, lamentó Medina. Lo que obliga al PLD, según expresó, a asumir una postura humilde, en la que analicen las fallas para así implementar las decisiones que sean validadas por la ciudadanía.

“Entendemos que en un momento como este debe imponerse la humildad, reflexión y sentido común que permitan al PLD hacer de la dificultad, virtud y de los errores, lecciones aprendidas para salir fortalecidos a conquistar el futuro”, dijo con entusiasmo.

Es por esa razón que, según Medina, el PLD acogió el mensaje enviado por la ciudadanía, que mostró durante los torneos electorales de 2020 y 2024 su rechazo al partido morado.

Militantes del PLD muestran su orgullo por el símbolo del partido.EXTERNA/

“Pueden estar seguros de que hemos escuchado su mensaje y desde ya trabajamos para recuperar el favor de los dominicanos. Para ofrecerles seguridad del desarrollo de la República Dominicana”, resaltó.

“Sin pataleos, ni lloriqueos”

Como parte de la marcada renovación que intenta plasmar el PLD en su estructura, Medina pidió a los militantes ejercer una oposición frontal, preocupada por los intereses del colectivo social. “Desde la oposición, debemos continuar con nuestra labor sin lloriqueos, ni pataleos. Es con seriedad y responsabilidad. Debemos estar alertas para defender la institucionalidad”, indicó el líder peledeísta.

Asimismo, precisó que acompañarán a los dominicanos para defenderlos de cualquier atropello realizado por los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “El pueblo nos necesita a su lado y el gobierno nos va a tener de frente contra cualquier abuso que cometan”, dijo Medina.

En el acto fueron recibidos los familiares del fenecido Reinaldo Pared Pérez, a quien está dedicado el congreso del partido opositor.

Pared Pérez fue secretario general del PLD, senador del Distrito Nacional y presidente de esa cámara legislativa.

En la actividad se presentó un audiovisual en el que mostraron parte de su legado político en esa organización. Estuvo también presente Indiana Bosch, nieta del fenecido presidente ad vitam del PLD, profesor Juan Bosch.