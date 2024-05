Vengoechea, el estratega político del presidente Abinader que antes rompió con Leonel

El consultor político, Mauricio de Vengoechea, posee una exitosa carrera profesional que le ha permitido empujar a candidatos presidenciales en República Dominicana a lograr la victoria, como es el caso del expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader.

A sus 70 años, cuenta con una carrera de 44 años como consultor de estrategia política, trabajando en 16 países de América Latina y ocupando importantes posiciones como la presidente de la Asociación de la de la Asociación Internacional de Consultores Políticos.

En sus funciones de consultor, posee siete triunfos presidenciales en 20 años, lo que considera su “mayor caso de éxito de la República Dominicana”.

“Yo he procurado venderme, no como una figura que se inventa un personaje, sino yo procurado venderme como el serio de los consultores y yo creo que hoy en día la gente me reconoce como tal”, expresó.

De Vengoechea tiene varios años como consultor del actual presidente de la República, y en una entrevista concedida a Listín Diario resaltó la actitud del jefe del Estado y como esta le hizo adentrarse aún más en su campaña presidencial, pues dijo que aunque ha trabajado con muchos políticos a lo largo de su carrera, nunca alguien como primer mandatario, Luis Abinader.

“Yo he trabajado con muchos líderes en la vida, pero nunca me había tocado una persona como el presidente Abinader y lo digo con toda sinceridad”, adujo el consultor al momento que explicó las ocasiones en que como profesional se le recomienda a un cliente las razones para hacer algo, tomando en cuenta los estudios cuantitativos y cualitativos.

La honestidad de Abinader

“Algunos no preguntan, pero el presidente Abinader en dos ocasiones, me ha dicho: ¿y esto le conviene más al país o me conviene más a mí? Y cuando le he dicho te conviene más a ti, entonces el presidente me ha dicho no lo vamos a hacer”, detalla De Vengoechea sobre conversaciones que ha tenido como consultor político con el presidente de la República.

Tras brindar esta declaración sobre el gobernante dominicano, el consultor apuntó que “eso no existe en la política, nunca me había pasado en ningún lugar, entonces el haber encontrado un líder con esa honestidad, digamos personal, de verdad que me ha acercado muchísimo y me siento orgulloso de trabajar con alguien como él, entonces por eso es que también me metí casi que a promoverlo”.

A raíz de que el presidente Abinader no lograra el 65% o 70% de los votos como se rumoraba, De Vengoechea exteriorizó que se cometieron varios errores de parte del partido oficialista en su entusiasmo de superar el 60% de los sufragios a nivel presidencial; señaló que uno de estos errores fue anunciar el porcentaje que obtendría el mandatario, catalogando esto como la razón que desmotivó a los electores.

“Yo creo que en las campañas eso va en contra de la movilización, cuando uno dice vamos a sacar 65, 70, la gente dice ¿para qué voy a ir a votar si ya ganó?”, explicó el asesor, mientras recomendó lo que se debe decir a la gente es “vamos a ganar en primera vuelta, salgamos a ganar en primera vuelta, pero no digas el número”.

De acuerdo al consultor, se logra crear más motivación “cuando no das el número, pero de alguna manera asegura que vas a ganar en primera vuelta”.

Campaña del Presidente de la República

En su conversación con ejecutivos de “El Decano de la Prensa” narró como surgieron los eslogan de las últimas dos campañas presidenciales de Abinader “Unidos por el Cambio” en 2020 y “El Cambio Sigue” en 2024.

Al observar que los números de Abinader en su anterior campaña electoral no eran tan positivos como los que habían obtenido en algún momento Danilo Medina o Fernández, sostuvo que “había que encontrar un camino distinto a hacer una campaña de partido o una campaña de candidato y, yo descubrí en los números que siete de cada 10 dominicanos querían cambio”.

“Y lanzamos la campaña “Unidos por el Cambio” y empezamos a jugar con el concepto cambio. Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, porque yo sabía que poco a poco teníamos que convertir el objetivo, que era convertir a Luis Abinader, que no lo era en su momento, en el representante del cambio”, manifestó.

Al PRM llegar al gobierno, el primer eslogan fue “Estamos Cambiando” para dar continuar el concepto de “El Cambio”.

“Luego empezamos a hablar de “Esto es Cambio” cuando ya empezábamos a mostrar resultados y, luego de eso dijimos esto tiene que continuar porque nos está yendo bien, cuando yo hacía la pregunta de ¿usted cree que estamos cambiando o no, esto es más de lo mismo? se movía entre 51 y 58% estamos cambiando”, narró.

Ante los anteriores eslogan, para la campaña presidencial de este 2024 decidieron agregar “El Cambio Sigue”, lo que consideró fue muy coherente.

Además, afirmó se trabajó en la vestimenta del presidente y su forma de expresarse. Declaró que “no es fácil” hacer que un presidente pase de usar trajes a utilizar camisas y dejar las corbatas, recomendación que se le hizo a Abinader.

“Yo traje una experta mexicana en eso, al principio, que además se hizo amiga de la familia, se metió en el clóset y cambió todo. Es difícil hacer eso, pero cuando lo haces correctamente sucede”, afirmó.

Por qué rompió con Leonel

Antes de trabajar para el presidente, Luis Abinader, Mauricio de Vengoechea fue consultor del expresidente, Leonel Fernández con quien trabajó durante sus dos últimos periodos, logrando obtener resultados favorables.

En ese sentido, declaró que las razones por las que no continuó trabajando con el expresidente Fernández fueron porque le cuestionó sobre postularse a la presidencia del país por un cuarto periodo.

“Yo le dije: Presidente, ¿tiene usted necesidad de volver a competir si usted fue tres veces presidente? usted está en el libro de la historia, no necesita, o sea, usted ya dejó un legado en este país y lo que tiene que hacer ahora es hacer su papel internacional”, contó el consultor sobre la conversación que tuvo con Leonel Fernández, al tiempo que refirió este “se empecinó, quizás, en el conflicto con Danilo Medina y lo sintió como tema de orgullo”.

Posteriormente, fue llamado por Eligio Jáquez, quien lo presenta con el presidente Luis Abinader y empieza a trabajar con este en 2016, aunque no como consultor principal.

El fallo de la oposición política

Para De Vengoechea la estrategia de oposición política falló en su totalidad, apuntando que la Alianza Rescate RD nunca fue alianza, sino un tema donde existía una pugna interna, existía una división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020 “y en el fondo era quién se queda con el liderazgo, de esos dos”.

“Hoy tenemos el PLD de color verde, pero es el mismo PLD, digo la gente es fueron con Leonel y Leonel terminó siendo el ganador de esa disputa”, adujo.

Ataques contra Omar Fernández

Salió en defensa de Omar Fernández, ya que consideraba era un error por tratarse de un “jugador” nuevo en la política, pero también pensaba en que las personas responsabilizarían al presidente Abinader de esas embestidas.

“Yo pensaba que si se atacaba Omar le iban a echar la culpa al presidente y la verdad es que ahí no hubo ninguna línea de ataque o mal”, sostuvo.

Al sostener estas palabras apuntó que por defender a Omar Leonel, activistas en redes sociales le acusaron de querer traicionar al mandatario para volver a trabajar con el expresidente, Leonel Fernández.

Cuestionado sobre las encuestas que daban como ganador a la senaduría del Distrito Nacional al candidato oficialista, Guillermo Moreno, Devengochea declaró que en un momento el candidato perremeísta casi empata con Fernández, pero luego fue bajando su popularidad.

Encuestas del PRM daban ganador a Omar

“En las encuestas que nosotros hacemos por lo menos que yo no las público porque son de para manejo estratégico, al final nos daba arriba nos daba arriba Omar. Guillermo Moreno es un tipo serio y hubiera sido un gran senador, pero uno no puede competir a veces con el carisma de una persona”, manifestó.

Al mencionarla candidatura de Guillermo Moreno, consideró que “yo creo que le faltó tiempo, entró muy tarde a la campaña a la elección mientras que Omar ya venía anunciando y jugando con el tema”.

En tanto que destacó que la decisión de llevar a Moreno fue del mandatario, por lo que el equipo debía trabajar para que este saliera ganador en la contienda electoral; mientras cuestionó “la pregunta es si todos los que se pusieron en eso, en la foto, lo hicieron de verdad”.

La Presidencia para el 28

Posteriormente de salir victorioso en la contienda electoral, personas asocian la figura de Omar Fernández como candidato a la presidencia en el 2028, sin embargo, el experto en estrategia política estima que sería una medida apresurada.

Por lo que adelantó, el senador electo tiene mucho que demostrar desde el Senado de la Republica y un camino de preparación porque “ser presidente no es un tema de carisma solamente, se necesita preparación, saber qué significa el manejo de las políticas públicas, conocer a fondo todos los temas del Estado y yo creo que él va en camino, pero le falta mucho todavía”.

El caso del senador Félix Bautista

En su visita a las instalaciones de Listín Diario, el estratega político se refirió al senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, quien fue reelecto por cuarta ocasión por los electores de esa demarcación.

Ante lo que destacó la labor política de Bautista, quien según sus palabras, es alguien que “viene al Congreso, asiste a las sesiones, pero está todo el día en San Juan de la Maguana trabajando con la gente”.

El asesor reconoció el trabajo del legislador sanjuanero y aseguró que es un político con gran astucia, que está todo el día haciendo política.

Papel de la nueva generación

El estratega político especificó que el relevo generacional en la política es un fenómeno que está ocurriendo espontáneamente, poniendo como ejemplos a Omar Fernández, Charlie Mariotti Junior y otros jóvenes que fueron electos para el Congreso Nacional por el PRM.

“Viene una nueva generación marcando el ritmo de cambiar la política hacia una nueva generación y yo creo que eso es muy positivo para la República Dominicana. En mi país eso no pasa (Colombia) en otros países no pasa, los jóvenes cada vez se desinteresan más por la política; y aquí tú veías incluso en los centros de votación los delegados eran todas caras jóvenes”, apuntó.

Asimismo, dijo que a los políticos que están en el ocaso de su carrera “no hay que pedirles que se vayan, los van a ir sacando poco a poco”. Además, mencionó que hay personas que no les gusta retirarse del ámbito político, donde ejemplificó a Leonel Fernández, al decir que “yo estoy convencido de que él de pronto es candidato en el 2028”.

Trabajo para las próximas elecciones

Preguntado sobre su trabajo de cara al 2028, el consultor adelantó que no trabajará con ningún precandidato presidencial, sino que se enfocará a trabajar con el legado del presidente Abinader.

“Voy a trabajar con el PRM, espero, o con quien sea el candidato del PRM; pero no lo voy a hacer hasta que el presidente de la República que va a dar la última señal lo haga en su momento, o sea, yo no voy a participar con ningún precandidato. Yo voy a seguir trabajando con el presidente de Abinader porque lo que me interesa ahora, es el legado del presidente, qué deja el presidente y me voy a dedicar a ayudarle en eso en ese sentido”, explicó.