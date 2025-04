Julio Iglesias responde risueño a rumores: "A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen"

Julio Iglesias ha respondido fuerte y risueño a través de una llamada telefónica a los nuevos rumores sobre su salud, según reportó la revista Hola!.

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre", dijo el artista español al inicio de su conversación.

En ese sentido, Iglesias admite que ser víctima de noticias falsas lo hacen saber que no se olvidan de él y que sigue presente, aunque se mantiene alejado de los escenarios, mientras trabaja en su serie de Netflix.

"A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz", explicó.

El desmentido llega después de que el periodista Carlos Herrera informara que el cantante de "Con la misma piedra" estaba enfrentando problemas de movilidad.

Herrera afirmó que Iglesias le había enviado un mensaje donde expresaba que "de cintura para arriba" se sentía "estupendamente", pero que, "de cintura para abajo", su percepción era que tenía "500 años".

Julio Iglesias aclaró que no está molestó con el comunicador, a quien considera su amigo.