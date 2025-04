Rubby Pérez a quienes criticaron el pastel de 600 mil pesos de su hija: "¿Por qué la gente es tan envidiosa?"

La noche del pasado viernes 21 de marzo del 2025, la hija de Rubby Pérez y la diseñadora de moda dominicana Michelle Reynoso, celebró sus quince años con una fiesta que estuvo en la palestra por varios días, no solo por las personalidades que estaban involucradas, sino también por el extravagante pastel que costó 600 mil pesos.

A quienes han criticado el gasto catalogándolo como excesivo, el cantante respondió molesto en una entrevista con Ramsés Peralta: "¿Por qué la gente es tan envidiosa? Todo el que no puede hacer algo, por ejemplo, el que no se puede comer un locrio de salami y te ve comiendo locrio de salami y dice: 'Mira, ese desgraciado comiéndose ese locrio de salami'".

Asimismo, afirmó que gastaría cualquier cantidad de dinero por su hija, pero en este caso ni siquiera lo tuvo en cuenta y que estaría dispuesto a gastar hasta 60 millones de pesos.

"Para que los envidiosos, hijos de su maldita madre, se exploten", recalcó.

También habló de las quejas que tienen los dueños de discotecas en Estados Unidos por las altas tarifas de los artistas dominicanos, ya que los empresario deben ajustar los precios de las bebidas alcohólicas con el objetivo de tener ganancias.

"Las discotecas no son lugares de beneficencia y si hay un negocio que no te conviene, no lo haga. Si tú entiendes que yo te estoy cobrando demasiado, no me lleve, invita a uno que te esté cobrando dos cheles", dijo.

El merenguero se presentará en concierto el próximo 28 de junio en el hotel Jaragua, bajo la dirección de Manuel Tejada.