Sistema actual no permite transparentar los fondos que reciben los candidatos, dice Andrés Navarro

Andrés Navarro, coordinador nacional de la campaña electoral del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, indicó que el sistema actual que regula los partidos políticos y el régimen electoral de República Dominicana, no permite transparentar los fondos que reciben los candidatos a los diferentes niveles de elección.

Al conversar en el segmento de “De cara al elector”, que realiza Listín Diario, expresó que existe “una doble moral” debido a que la ley establece una serie de requerimientos que en términos materiales “el resto del marco jurídico no te lo permite”, ya que cada candidato maneja los fondos a través de cuentas personales o fundaciones, dos acciones que están prohibidas.

“Para tu transparentar fondos que te donen tú tienes que tener un mecanismo donde vas a pagar impuestos, por eso el fondo que te están donando, eso no está preparado, no está prevista una fiscalización real, no tienes el andamiaje legal realmente en el sistema financiero nacional que pueda permitirte aplicar lo que dice la ley, la ley electoral que no es financiera entonces para tú tienes un real sistema de control de los fondos de campaña, tú tienes que tener especie de un código normativo que implique varias leyes que comulguen para que tú tengas respuesta ante Impuestos Internos, ante la Junta Central Electoral, ante el sistema financiero y la Superintendencia de Banco”, explicó.

Puso como ejemplo que cuando fue candidato a la presidencia, un asesor le informó que la figura más transparente a la hora de recibir fondos es un “fideicomiso filantrópico o sin fines de lucro”, pero cuando se acercó a varios bancos, no le dieron respuesta o le dijeron que el consejo no lo iba a permitir. Igual situación le pasó con la Junta Central Electoral, donde no recibió ningún tipo de comunicación, además que en Impuestos Internos le indicaron que no estaban “preparados para eso”.

Navarro explicó, además, que en otros países, como Estados Unidos, los fondos que reciben los candidatos entran a una subcuenta creada para esos fines, y ahí se tiene una figura jurídica que respalde el dinero que recibe cada candidato.

“Aquí realmente no se han sentado los sujetos, los tomadores de decisiones para que se armonice todo el entramado legal y un candidato, sea presidencial o congresual, tenga el sosiego de que tiene esa figura jurídica; y por eso les digo hay como especie de una doble moral y esta es una materia pendiente sobre la cual, por lo menos, sujetos políticos como yo vamos a insistir en que podamos buscar una salida”, indicó.

Fondos PLD

El exministro de Relaciones Exteriores y de Educación, indicó que Abel Martínez y el PLD, al igual que otros partidos, posee un comité financiero que se encarga de recibir los fondos que son donados para la campaña.

Informó que para la campaña presidencial esa organización política tiene una proyección de inversión de “algo más de 700 millones de pesos”.

Con parte de esa inversión han “idealizado dos frentes de inversión”, una en medios digitales de comunicación, “que es menos costosa que la publicidad tradicional, pero que puede ser mucho más efectiva, especialmente en públicos focalizados, y luego la publicidad tradicional, que no puedes todavía en una sociedad como la nuestra dejarla, pero siempre con desventajas respecto a figuras, que ya tienen un nivel de reconocimiento por encima del 90%, porque han sido ya presidentes de la República, y por otro lado, la exposición de nuestro candidato en actividades territoriales porque en campaña electoral, a diferencia de lo que piensa mucha gente, toda acción es una acción de comunicación, no importa que sea con en un mitin o en una reunión con dos personas es una acción de comunicación más allá de lo que son los medios tradicionales de información y comunicación”.

Dijo, además, que al final del proceso presentarán ante el órgano electoral un informe “pormenorizado” de todo el dinero invertido.

Campaña

Explicó que en el tramo final de la campaña, Abel Martínez realizará varias caravanas regionales con los candidatos de las diferentes zonas y el expresidente Danilo Medina.

Andrés Navarro aclaró que tanto el candidato presidencial de ese partido como el exmandatario han tenido agendas paralelas en la búsqueda del voto para esa organización política.

Señaló que Danilo Medina tuvo una ruta centrada en comunidades donde se había actuado con políticas públicas puntuales, especialmente zonas rurales y después entró en una etapa de asambleas con la estructura partidaria; mientras que Abel Martínez “va de cara al país no solamente la estructura partidaria”, también en busca de posicionamiento.

El gran cierre de las caravanas del Partido de la Liberación Dominicana se realizará el miércoles 15, en el Gran Santo Domingo, donde las banderas moradas se hondearán en las diferentes circunscripciones de la provincia y el Distrito Nacional.