Miguel Vargas dice gobierno no ha hecho ninguna propuesta para solucionar tema haitiano

El candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, apuntó que al gobierno dominicano le ha faltado iniciativa y disposición de resolver el tema haitiano ante la comunidad internacional.

Al ser entrevistado en el programa La Propuesta de los Candidatos que organiza el Grupo Corripio, Maldonado indicó que al gobierno le ha faltado presentar una propuesta amplia y de solución al problema haitiano ante la comunidad internacional, donde “se le reitere que República Dominicana no es espacio de solución para el problema de Haití”.

“Hablar es una cosa, tú no puedes ir a hablar a un foro, tú debes de llevar una propuesta concreta”, mencionó el candidato presidencial al hablar de la participación del gobierno dominicano en foros donde ha pedido solución a la crisis que se vive en Haití.

En ese sentido, manifestó que el gobierno no ha hecho ninguna propuesta que pueda contribuir a la solución del problema haitiano.

“En diplomacia el dialogo es fundamental y eso no se puede perder nunca, tú no puedes decir que no tienes con quien dialogar, siempre aparece con quien dialogar, y más en estas circunstancias”, comentó.

Video Gobierno no ha hecho ninguna propuesta para solucionar tema haitiano, según Miguel Vargas



Maldonado resaltó que respecto a la crisis de Haití, los más vulnerables son los dominicanos debido a que a estos les afecta la migración masiva, la cual considera “no se ha controlado” en la actual gestión.

El excanciller declaró que el país debe procurar la mejor convivencia con Haití, pero debe defender y asumir “clara posición sobre nuestra soberanía y nuestra integridad territorial”

“Tú no puedes perder el dialogo con un país, el principal problema que tiene República Dominicana es el haitiano. Esa incapacidad, esa inconsistencia, esas improvisaciones evidentemente le restan mucho a la eficiencia de este gobierno”, afirmó.