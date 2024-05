Andy Morales notifica a la Junta Central Electoral que no ha renunciado a su candidatura a diputado

El aspirante a candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción uno del Distrito Nacional, Andy Morales, informó que la mañana de este sábado depositó ante la Junta Central Electoral (JCE), una notificación donde indica que no ha renunciado ni renunciará a su candidatura.

Estas declaraciones surgen luego de que la Fuerza del Pueblo depositara las candidaturas en el nivel de diputaciones de la mencionada circunscripción dejando fuera a Morales, quien fue elegido como candidato a través del método de encuestas que realizó la organización política.

Acompañado de un escrito, Morales en su cuenta de X publicó fotografías del documento de advertencia y la carta de notificación que entregó a la Junta Central, donde pide se preserve su candidatura como derecho constitucional adquirido al ser elegible.

“Hago de público conocimiento que he notificado a la Junta Central, a las 8:30 a. m., que no he renunciado, ni renunciaré a mis derechos constitucionales que me otorga la constitución del país, soy el candidato a Diputado número 1 de la @fpcomunica en la Circ. 1 DN”, escribió Morales.

Se recuerda que la Fuerza del Pueblo depositó la boleta con los candidatos a diputados de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, donde, con las modificaciones, fueron incluidos Rafael Paz y Selinée Méndez. Ante la integración de Paz en la boleta, fue excluido el candidato Andy Roberto Morales.

La nueva boleta electoral en el nivel diputaciones para la circunscripción uno del Distrito Nacional quedó conformada por Rosa Margarita Feliciano, Francisco José Guillén, Fanny Selinée Mendez, Rafael Paz, Robert Martínez y Doris Elsa Nouel.