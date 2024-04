Ico Abreu: Un arquitecto conocedor de las cuevas y de la miseria que prevalece en los barrios

Ico Abreu es un arquitecto y docente universitario conocedor de importantes cuevas del país y de las profundas deficiencias de los dominicanos que ha captado durante recorridos por barrios marginados.

El candidato vicepresidencial del partido Opción Democrática (OD) transmite un aura jovial y fresca. Es el compañero de fórmula de la periodista Virginia Antares, candidata presidencial de la emergente organización política.

Su motivación por la espeleología viene de su padre y a la política fue llevado por la vocación que impera en su esencia, al creer en los cambios que se pueden lograr a través de una buena implementación de los recursos e ideas.

Al participar en el desayuno del LISTÍN DIARIO “De cara al elector”, presidido por el director del periódico, Miguel Franjul, y Fabio Cabral, subdirector, expuso que revertir la debilidad democrática y las desigualdades sociales que persisten en el país, será uno de sus objetivos desde la Vicepresidencia de la República.

Ico Abreu es arquitecto con maestría en Planificación y Desarrollo para Comunidades. Tiene 17 años desempeñándose como docente de diseño en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y como maestro de cine y producción audiovisual, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El docente de 48 años de edad ha conjugado muy bien la política con su carrera arquitectónica, lo que le ha permitido conocer las cavidades de las diversas desigualdades sociales que subsisten en algunos barrios marginados mediante estudios de campos que realiza junto a sus estudiantes.

Iniciativa barrial

Su iniciativa “Un barrio a la vez”, permite que los matriculados visiten zonas vulnerables durante dos meses para recolectar informaciones sobre las condiciones físicas, socioeconómicas y medioambientales, junto a otros aspectos del entorno para hacer el diseño de planificación de una posible intervención que pudiera cambiar la realidad del sector.

Además de las condiciones de vulnerabilidad, precisó algunas preocupaciones que inquietan a los comunitarios, entre ellas, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, hechos vandálicos y algunas condiciones respecto a la calidad de vida que no les permiten un desarrollo pleno.

Como ejemplo, citó el sector denominado “El Aguacate”, ubicado en La Puya en Arroyo Hondo, Distrito Nacional, el cual considera que debe de ser el barrio “más vulnerable” en el país. “La situación es tan critica que la gente duerme con la cama amarrada con cables a las vigas de madera para poder subirla cuando llueve”, indicó poniendo en evidencia que conoce de cerca la miseria en los barrios.

De izquierda a derecha, la periodista Laura Castillo; Nicole Pichardo, candidata a diputada SDO; Fabio Cabral, subdirector del Listín; Ico Abreu, candidato vicepresidencial Opción Democrática; Miguel Franjul, director del Listín; Betania Figueroa, candidata a diputada SDE; Samuel Bonilla Bogaert, candidato a diputado por el DN, y Miguel Alejandro, secretario de organización Opción Democrática.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

Palpar estas precariedades fue otra de las motivaciones que lo impulsaron a adentrarse en la política, además de que inició como militante apoyando causas relacionadas al medioambiente y abogando por el 4% para la educación. El logro de esta última causa, actualmente la concibe “con mucho dolor”.

Democracia vulnerable

Durante el conversatorio, consideró que la juventud con vocación de servicio debe de involucrarse en estos ámbitos para que los puestos en un futuro no sean ocupados por “delincuentes”.

Criticó, incluso, que haya servidores públicos señalados por abuso sexual y “siguen como si nada”, otros vinculados al narcotráfico y hechos fraudulentos.

“Si la gente seria, capacitada y honrada, no se involucra en la política, esos serán espacios ocupados por la delincuencia, hemos visto de todo en el quehacer político”, indicó en el desayuno del LISTÍN DIARIO.

A la entrevista asistió acompañado de Nicole Pichardo, candidata a diputada SDO; Betania Figueroa, candidata a diputada SDE; Samuel Bonilla Bogaert, candidato a diputado por el DN, y Miguel Alejandro, secretario de organización de Opción Democrática.

Abreu insistió en que los funcionarios siempre han tenido la intención de manejarse con poca transparencia al ocupar una posición de Estado, solo con la diferencia de que muestran otra cara al postularse.

Puntualizó en que la “democracia es débil y tiene décadas siendo debilitada” porque si miramos atrás se visualizan traumas por fraudes electorales y otros acontecimientos históricos que, aunque nos han permitido llegar donde estamos hoy, existe una debilidad en la democracia.

“En el contexto actual que nos encontramos hay dinero que no se sabe de dónde viene y entra a los procesos electorales”. ICO ABREU CANDIDATO VICEPRESIDENCIAL DE OD

Sobre el 4%

Abreu formó parte de las movilizaciones que participaron para lograr la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación dominicana pero 12 años después no está satisfecho con los resultados logrados.

“Lo veo con mucho dolor, porque por un lado se desatendieron los indicadores en los que insistimos que había que atacar para mejorar sustancialmente la calidad de la educación”, indicó.

Detalló que estos incluían la inversión en infraestructuras, porque “había y hay deficiencias” de las condiciones físicas, sin embargo, aún existe la necesidad de invertir en la mejora y calidad del cuerpo docente, que no solo iría orientada al aumento de los salarios, uno de los principales reclamos del gremio de profesores.

También reconoció los esfuerzos y algunos avances que ha logrado el sector en los niveles primarios de la Educación, beneficiando a los infantes de menor de edad.

“Una de mis grandes críticas es que gran parte de ese dinero que se tiró al baúl de la construcción para cumplir con favores políticos, se invirtió una gran cantidad de dinero para crear presidenciables”, señaló al sugerir que se deberían hacer “auditorias inextensas” de todas las administraciones del Ministerio de Educación para identificar responsables del mal uso de los recursos para que luego tengan consecuencia.

Además, el candidato vicepresidencial lamentó que los estudiantes acuden a los centros educativos y no son capaces de tener un pensamiento crítico, quizás por el formato de enseñanza existente. “Los dispositivos son útiles y necesarios si se emplean como las herramientas que son, es un asunto de ver en qué momento de la educación entran”, sostuvo.

Piedras en la garganta

De manera firme, expresó claramente tener las “piedras en las gargantas”, al referirse a su participación en las luchas sociales para lograr reivindicaciones a favor de la nación, como lo hizo en su momento para que se incremente el presupuesto asignado al sector educativo.

“Las piedras siempre las he tenido en la garganta. Desde ahí es que siempre he tirado las piedras”, dijo al indicar que no comulga con las manifestaciones que incluyen la violencia para conseguir sus objetivos.

Escenario político

Este año electoral, Opción Democrática busca convertirse en una fuerza política mayoritaria con una forma diferente de manejarse, dejando a un lado el clientelismo y el populismo. “Vamos a dar un sorpresa porque los partidos tradicionales no se esperan que un partido como el nuestro tenga la contundencia que está construyendo”, señaló.

Dijo que una de las estrategias principales del partido es movilizarse hacia las provincias e incluso a la diáspora, para captar los jóvenes que solo son buscados y escuchados cada cuatro años.

“Necesitamos hacer esfuerzos para dialogar, entender las necesidades y darles respuestas sin ser extorsionados, sin que se les obligue a pagar peaje”, precisó.

sepa más

Ico Abreu es arquitecto y planificador de formación, además de realizador por vocación. Su trabajo en arquitectura y planificación ha estado matizado por temas ambientales y sociales, llegando a ser parte de los movimientos ambientales y sociales más importantes de las últimas décadas en República Dominicana.

También es fotógrafo amateur, artista visual y productor/realizador audiovisual. Ha producido televisión por más de 20 años, dirigido cortometrajes y videos musicales, y ha incursionado en los géneros documental, ficción y experimental, llegando a exponer piezas audiovisuales en bienales de arte y exhibiciones, tanto local como internacionalmente.

Ico es docente a medio tiempo en PUCMM, en las carreras de Arquitectura y de Cine, tanto a nivel de grado como de postgrado, enfocándose en temas de sostenibilidad y resiliencia comunitaria. También es docente en la carrera de Cine del INTEC. Su trabajo docente ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo el de Profesor Meritorio PUCMM 2011. Como Becario Fulbright, ha sido docente en la Universidad de Cincinnati (USA), la Universidad Técnica de Estambul (Turquía), y la Universidad de Maha Sarakham (Tailandia).

Ico ha sido conferencista en su ciudad natal, así como también en Estados Unidos, Suramérica y Asia. En la actualidad investiga sobre los temas Sostenibilidad y Resiliencia, así como también Cinema y Espacio, y trabaja en el desarrollo de varios largometrajes.