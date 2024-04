Zoraima Cuello: De ayudante en un salón de belleza a candidata a la Vicepresidencia de la República

Zoraima Cuello, compañera de fórmula del candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, ha recorrido un largo camino durante su vida, para lograr cada una de sus metas y estar donde se encuentra hoy, encaminada en una carrera por ser la segunda al mando en el país.

Desde ayudar en un salón de belleza a su madre “Doña María”, en Barahona, hasta emprender con un centro de cómputos a los 22 años, en la misma provincia, donde brindaba enseñanza y servicios de fotocopiado e impresión, Cuello entendió que tenía que esforzarse para tener un futuro diferente.

“Mi mamá tenía un salón de belleza y yo ayudaba a mi mamá como estilista, yo arreglaba uñas, yo arreglaba manos, pies, se recortar muy bien (…) Yo no lo deje (el salón de belleza), sino que yo decía que yo quería un futuro diferente para mí y para mi familia”, expresó Cuello, al participar en el encuentro “De Cara al Elector”, encabezado por el director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul.

La candidata a la Vicepresidencia por el partido opositor estuvo acompañada de los integrantes de su equipo de campaña, José Dantés, Lilliana Rodríguez Álvarez y Hernán Paredes.

En sus primeros años de vida residió en el Gran Santo Domingo y luego se trasladó a la provincia sureña, a la edad de 10 años. Fue un tiempo de escasos recursos, por lo que Cuello se representa en la mujer dominicana que estudia, trabaja y debe llevar las riendas de un hogar y una familia desde temprana edad, puesto que se casó y tuvo el primero de sus tres hijos a los 18 años.

“Yo vengo de ser y de vivir en una familia de escasos recursos, de ver a mi mamá emprendiendo negocios, de yo misma ser emprendedora, de tener una vida donde estudié en la UASD, tuve mis tres hijos, ya a los 22 años tenía los hijos que tengo y sumado a eso, iba a la UASD, estudiaba, era madre de familia y también trabajaba”, rememoró.

En la historia de su vida, cuenta que al finalizar su grado de licenciatura en Contabilidad en la Universidad Autonomía de Santo Domingo (UASD), trabajó cubriendo unas vacaciones por un espacio de tres meses, para luego concursar como cajera, consiguiendo el puesto en la sucursal de Barahona del Banco de Reservas.

Tras esto, y su relatado “buen desempeño”, fue recomendada para ser la asistente de la supervisora de la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel), ahora Claro, en la zona, y a los tres meses ya ocupaba la posición de supervisora de la región, teniendo a su cargo Tamayo, Pedernales, Oviedo y otras demarcaciones de esa zona.

Lo asumió como un nuevo reto y la experiencia le sirvió de motivación para entender que la preparación académica debía ser su norte, encaminándose a estudiar entonces Informática, en la Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís, al Este del país.

“En esa época yo dije, no Zoraima, espérate porque ya el que no tiene una especialidad no es nadie tampoco y yo comencé a viajar de Barahona a San Pedro a la UCE, porque no había una universidad que me pudiera dar lo que necesitaba en ese momento”, contó.

A la fecha, es abuela de cinco niños y aún se considera una soñadora, esta vez no de sus metas personales, sino en lograr un país de oportunidades y bienestar.

“Yo creo en los sueños, creo en un país de oportunidades y sobre todo en un país de bienestar, a mí me encanta esa palabra el bienestar y el bienestar son muchas cosas, es salud mental, es felicidad, es un trabajo digno, un trabajo decente, es decir, el bienestar conecta con todos estos eslabones, que en este momento están en una condición crítica”, indicó.

Propuestas

Tras este reconocimiento a la mujer, desde su experiencia, la también ex viceministra de la Presidencia durante los periodos de Gobiernos de Danilo Medina, desde el 2012 hasta el 2020, dijo que una de sus propuestas como vicepresidencia del país, “Ellas avanzan”, comprende de manera integral varios aspectos en beneficio de la mujer.

Explicó que el móvil de este proyecto, principalmente se debe a la alta tasa de desempleo, que constató con datos de la Fuerza de Trabajo del Banco Central, donde precisa que solo el 49.3 por ciento de la población femenina está empleada, frente al 75 por ciento masculino.

Desde la izquierda, Hernán Paredes, Melanie Cuevas, Zoraima Cuello, Miguel Franjul, Lilliana Rodríguez Álvarez y José Dantés, después de concluir el desayuno en la sede de LISTÍN DIARIO.JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

“La tasa de ocupación de la mujer es de 49.3% mientras que la de los hombres es de 75%, entonces cuando estamos hablando de que la mayoría de las mujeres que están buscando trabajo no encuentran, imagínense que tenemos más de 170 mil mujeres buscando trabajo en este momento y no encuentran (…) pero sumadas a esas hay más de 230 mil mujeres desalentadas, que buscaron por tanto tiempo, que decidieron no seguir buscando”, explicó.

Manifestó que esto se relaciona de manera directa con una desesperanza por parte de más de 400 mil mujeres que buscan una oportunidad laboral, “problemática a la que hay que darle respuesta”.

“Eso lo que te da es la sensación de la desesperanza, que tienen en este caso las mujeres, que son más de 400 mil mujeres que están buscando trabajo o que buscaron y no encontraron, entonces a esa problemática hay que darle una respuesta”, dijo.

Ante esta situación, explicó que el plan incluye un acompañamiento de formación en tecnología para la integración de profesionales digitales al mercado laboral, así como también “empleos verdes” y emprendimientos.

“Estamos viendo de manera integral todo lo que está requiriendo el mercado laboral a nivel nacional e internacional, porque una de las ventajas que tienen las tecnologías es que yo puedo hacer un emprendimiento desde aquí y vender en los Estados Unidos, vender en Argentina, vender en Haití”, sostuvo.

Esto también lo contempla con un acompañamiento en materia de educación financiera, para que las mujeres manejen de forma adecuada sus finanzas personales.

“Ellas avanzan incluye un aspecto integral, la mirada de sus adultos mayores, la mirada de sus emprendimientos, su propia formación, pero una formación para innovar, una formación con la mirada financiera, una formación híbrida que incluya tecnologías, pero que también la parte presencial becadas por el gobierno”, explicó.

Cuello precisó que, en ese aspecto, ya ha definido con el candidato a la Presidencia, Abel Martínez, una cantidad de becas considerables y sobre todo algunos programas de incentivos para incorporar a la mujer en el empleo formal.

Video Zoraima Cuello es candidata a la Vicepresidencia de la República

JOSE ALBERTO MALDONADO/LD

Recordó que el empleo informal es el que está predominando en este momento en el nivel de ocupación en la República Dominicana.

Educación

En el sector educación, entiende que una transformación en la calidad educativa ha de ser uno de los primeros pasos, con propuestas para la formación de docentes de excelencia, que incluiría la incorporación de tecnologías en los programas de formación, que incluiría un bachillerato bilingüe.

Movilidad y transporte

Movilidad y transporte es otra de sus propuestas, integrando al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con unas 15,000 cámaras de video vigilancia.

Indicó que el plan con el sistema de video vigilancia “Ojo de águila”, que ya fue anunciado por el candidato peledeísta, Abel Martínez, “damos un salto para colocarnos como países, que yo en lo personal he tenido la oportunidad de visitar, como China, Corea y Estados Unidos”, manifestó.

Salud

En el sector salud, Zoraima Cuello manifestó que una de los proyectos contemplados en el plan de gobierno, es una reforma a la Seguridad Social, a fin de que los ciudadanos puedan tener cobertura para acompañamiento y tratamiento psicológico.