Dirigencia política opositora respalda reclamos de cristianos

Luego de que el pasado viernes la comunidad católica del país deploró durante el Sermón de las Siete Palabras las principales falencias que afectan a la sociedad, representantes de la dirigencia política opositora se unieron a este llamado de atención.

Finalizado el asueto por la celebración de la Semana Santa, congresistas y delegados de los partidos políticos acogieron ayer el reclamo de la Iglesia católica, integrantes de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Tal es el caso del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, quien dijo que las denuncias de este colectivo eclesiástico sobre la inseguridad, el descontrol en los costos alimenticios, entre otras, son algunas de las preocupaciones de los ciudadanos.

“Respaldamos la preocupación y crítica compartida de todos nuestros líderes cristianos por el creciente deterioro de los servicios básicos, la carestía de la vida, inseguridad ciudadana, corrupción y desesperanza que angustian a nuestro pueblo”, expresó Vargas Maldonado a través de un comunicado.

El diputado de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tulio Jiménez, declaró que el actual tren gubernamental no ha cumplido con las necesidades básicas de las comunidades.

“Un gobierno que no ha cumplido con la salud, seguridad ciudadana que no ha cumplido con nada. Lo decían en campaña, hoy no es una realidad y por eso la iglesia le ha sacado los trapitos”, subrayó Jiménez.

Defienden al Gobierno

El diputado Ramón Ceballos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aseguró que no comparte algunos de los señalamientos negativos manifestados por la Iglesia.

“Yo soy católico, pero realmente no comparto algunas de las cosas que emitieron los sacerdotes. República Dominicana no es el país más inseguro que hay en América Latina. No es verdad que la inflación está más alta. Entonces, yo no puedo compartir eso”, resaltó Ceballos, quien es representante de Ultramar.

En tanto, Dionis Sánchez, senador de Pedernales por Fuerza del Pueblo, aseguró que es responsabilidad de la ciudadanía manifestar en las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo si estas inconformidades son parte de la realidad social. “Qué bueno que la iglesia lo ha hecho. Llegó el momento de que el pueblo tome una decisión en función de lo que está viviendo. Si el pueblo vota por las presentes autoridades, entonces están ratificando que lo están haciendo bien”, acotó Sánchez.

Seguridad Social

El reverendo padre Keiter de Jesús Luciano Alcántara apuntó, al leer la primera palabra, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, deploró que “a pesar de que se necesita una nueva ley de seguridad social”, prefieren entretenernos con proyectos legislativos utilizados para el “show mediático y hacer graciosos a quienes la promueven”.

Es por esta razón que el diputado de Santo Domingo por el PRM, Alexis Jiménez, consideró que estas expresiones del padre deben servir como una motivación para los legisladores aprobar una modificación a la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ya que de acuerdo con Jiménez, de esta manera la población podrá obtener, a través de una reforma a esta ley, mayores beneficios que en los servicios de protección social.

“Esta ley que fue aprobada en el 2001 debe humanizarse e integral. Yo creo esto lo que sirve es de aliciente para que en el Congreso los que no estemos en eso no pongamos en la aprobación de la modificación”, declaró Jiménez .